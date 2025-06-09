UEFA Uluslar Ligi final maçında herkesi sarsan ölüm! Son düdüğün ardından hayatını kaybetti

UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

SON DÜDÜKTEN KISA BİR SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.