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UEFA Uluslar Ligi final maçında herkesi sarsan ölüm! Son düdüğün ardından hayatını kaybetti

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.

UEFA Uluslar Ligi final maçında herkesi sarsan ölüm! Son düdüğün ardından hayatını kaybetti
Emre Şen

UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

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Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi.

SON DÜDÜKTEN KISA BİR SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

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Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar Ligi
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