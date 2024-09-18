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UEFA Uluslar Ligi nedir, şampiyonu ne kazanıyor? UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl?

Burcu Tufan Burcu Tufan
17.09.2024 18:51
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2020-2021 sezonunda formatı değiştirilen UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilen karşılaşmalara 55 ayrı ülkenin milli takımları katılır. Bu organizasyonun Dünya Kupası ile ilişkili olduğu bilindiği için Uluslar Ligi şampiyonlarının nasıl belirlendiği açıklanmalıdır. Buna ek olarak ligi şampiyon olarak tamamlayan takımlara ne ödül verildiği de ele alınması gereken konular arasındadır.

UEFA Uluslar Ligi nedir, şampiyonu ne kazanıyor? UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl?

İçindekiler

  • UEFA Uluslar Ligi nedir?
  • UEFA Uluslar Ligi ne işe yarar?
  • UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl?

UEFA Uluslar Ligi A, B, C, D ligleri kapsamında gruplandırılan milli takımlar arasında oynanan futbol karşılaşmalarını temsil eder. Bu organizasyonun ilk defa 2018-2019 sezonunda gerçekleştirildiği bilinirken, karşılaşmaların formatının 2020-2021 dönemi itibariyle güncellendiği söylenmelidir. 55 ayrı ülkeyi temsil eden milli takımların katıldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının nasıl ilerlediği merak edilir. Bu nedenle futbol maçlarını yakından takip eden kişiler için ilgili organizasyonun güncel formatı ve ödülleri üzerine bilgi sunulmalıdır.

UEFA Uluslar Ligi nedir?

İlk defa 2018-2019 sezonunda oynandığı bilinen UEFA Uluslar Ligi futbola meraklı olan kişiler tarafından yakından takip edilir. Bu organizasyonun birincisi olan İlk Uluslar Ligi 2018 senesinde gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası sonrasında başlamıştır. UEFA üyesi olan federasyonların erkek milli futbol takımları arasında gerçekleştirilen bu futbol turnuvası, günümüzde aktif olarak organize edilmeye devam etmektedir. 55 ayrı ülkenin milli takımlarının yer aldığı bu turnuvalarda takımlar 4 kümeye ayrılmaktadır. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki gruplarda yer alıp futbol karşılaşmalarına katılan takımlar performanslarına göre kademe düşüşü veya kademe yükselişi yaşamaktadır.

UEFA Uluslar Ligi ne işe yarar?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilen maçlara katılan takımlar A, B, C ve D liglerinde yer alabilir. Karşılaşmalar sonucunda kazanılan galibiyetlere göre milli takımların küme çıkma şansı mevcuttur. Bu organizasyon boyunca yarı finale kalmaya hak kazanarak final ve üçüncülük maçlarını oynayan takımların Dünya Kupası karşılaşmalarına doğrudan katılma imkânı bulunur. Dolayısıyla “UEFA Uluslar Ligi şampiyonu ne kazanıyor?” sorusu yanıtlanırken bu organizasyondaki yarı final ve final maçlarının sonucuna bağlı olarak Dünya Kupası’na katılacak olan takımların belirlendiği açıklanmalıdır. Buna ek olarak UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olan takımlara organizasyonun düzenlendiği sezona göre belirlenen bir para ödülü ile kupa verildiği de bilinir.

UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl?

Dünya Kupası’na gidecek olan 4 ayrı takımın belirlendiği UEFA Uluslar Ligi’nin güncel formatı sıklıkla araştırılır. Bu organizasyonun temel formatının 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde değiştirildiği bilinir. Duyurulan son açıklamalara göre UEFA Uluslar Ligi formatında aşağıda sıralanan kurallar yer alır:

  • Organizasyonda yer alan A, B, C ligleri 16’şar takımdan oluşurken D Ligi ise 7 takımı kapsar.
  • A, B ve C liglerinde yer alan takımlar 4'erli gruplara; D Ligi’nde bulunan takımlar ise 1 adet 4'lü ve 1 adet 3'lü olmak üzere toplamda 2 ayrı gruba ayrılır.
  • Çift devreli lig olarak adlandırılan yönteme göre oynanan karşılaşmalar sonrasında B, C ve D liglerindeki gruplardan 1. çıkan takımlar üst lige çıkmaya hak kazanır.
  • A ve B liglerinin gruplarında yer alıp karşılaşmaları sonuncu olarak tamamlayan takımların ise alt lige düştüğü bilinir.
  • C Ligi’nde olup karşılaşmaları kazanamayan son 2 takım D ligine düşer.
  • Söz edilen karşılaşmalar tamamlandığı zaman lig çıkacak/düşecek olan diğer takımların seçilmesi için play-off maçları oynanır.
  • Bu süreçte A Ligi’nin üçüncü olan takımları B Ligi’nin ikincilik kazanan takımlarıyla eşleştirilir.
  • Yine B Ligi’nin gruplarında 3. olan takımların C Ligi’nin grup 2.'si olan takımlarıyla eşleştirilmesi söz konusudur.
  • C Ligi’nin gruplarını en alt sırada tamamlayıp en iyi puana sahip olan 2 takım ise D Ligi’nin gruplarında 2 olan takımlarla kura çekilerek eşleştirilir.
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UEFA UEFA Uluslar Ligi
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