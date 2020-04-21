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UEFA, yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

UEFA ile 55 ülkenin federasyon yetkilileri, bugün video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hem lig ve kupa maçları, hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçenekleri tartışıldı. Ayrıca UEFA, yerel ligler ve kupa müsabakalarının da tamamlanması yönünde güçlü bir öneride bulunduğunu açıkladı.
Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi.
Öte yandan UEFA Yürütme Kurulu'nun 23 Nisan Perşembe günü yapacağı toplantının ardından bu konulara ilişkin geniş bir açıklama yapılacağı da duyuruldu.

İTALYAN GAZETESİ CORRİERA DUYURDU!

"Liglerini tamamlayamayan ülkelerde Avrupa bileti alan ülkelerin, UEFA'da topladıkları puana göre lig sıralamalarının belirlenme ihtimali yüksek"

FRANSIZ GAZETESİ L'Equipe AÇIKLADI!

"UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kalan maçlarında büyük ihtimalle VAR'ın kullanılmayacağını bildirdi."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tabi canim oynasinlar hatta seyircili olsunn ????
DÜNYAYI,İNSANOĞLUNU GALİBA BUNDAN SONRA ÇOK BÜYÜK FELAKETLER BEKLİYOR!?.CORONA 19 ÖLÜMCÜL VİRÜSÜ YÜZÜNDEN HASTALANIP KURTULAMAYAN ON BİNLERCE İNSANOĞLU ÖLDÜ GİTTİ!!??SPORTİF FAALİYETLERİN DEVAM ETMESİNİ İSTEYENLERİN VİCDANLARININ OLMADIĞI NE ALLAHA NEDE DİNLERE SAYGILARININ BULUNMADIĞI APAÇIK ORTADA!.TÜM DÜNYADA EZİCİ BİR ŞEKİLDE YARATTIĞI KORKU VE PANİK İLE İNSANLARIN ONBİNLERCESİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN BU VİRÜSE KARŞI MADDİ VE MANEVİ AÇILARDAN BU VİRÜSTEN KORUNMAK VE ONU YOK ETMEK İÇİN ÇALIŞILMAMASI VE ÖLEN İNSANLAR İÇİN DE ANLAMLI ŞEKİLDE TÜM DÜNYADA YAS TUTULMAMASI İŞTE İNSANOĞLU!?...
çok doğru hem maç izleriz
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