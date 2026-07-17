UEFA'ya bildirildi! Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini netleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood kadroya dahil edilmezken, N'Golo Kante de UEFA'ya sunulan listede kendisine yer bulamadı.
Öte yandan Fenerbahçe, UEFA kuralları gereği ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkını elinde bulunduruyor.
KALECİLER
Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok
SAVUNMA
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
MERT MÜLDÜR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
LEVENT MERCAN
ORTA SAHA
İSMAİL YÜKSEK
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
BARTUĞ ELMAZ
OĞUZ AYDIN
HÜCUM
TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERİF
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