UEFA'ya bildirildi! Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini netleştirdi.

YENİ TRANSFERLER YOK

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood kadroya dahil edilmezken, N'Golo Kante de UEFA'ya sunulan listede kendisine yer bulamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA kuralları gereği ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadroda iki oyuncu değişikliği yapma hakkını elinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

KALECİLER

Tarık Çetin

Ederson

Mert Günok

SAVUNMA

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

YİĞİT EFE DEMİR

MERT MÜLDÜR

JAYDEN OOSTERWOLDE

NELSON SEMEDO

MILAN SKRINIAR

OGNJEN MIMOVIC

ARCHIE BROWN

LEVENT MERCAN

ORTA SAHA

İSMAİL YÜKSEK

MATTEO GUENDOUZI

FRED

İRFAN CAN KAHVECİ

BARTUĞ ELMAZ

OĞUZ AYDIN

HÜCUM

TALISCA

KEREM AKTÜRKOĞLU

MARCO ASENSIO

ANTHONY MUSABA

CENGİZ ÜNDER

SIDIKI CHERİF