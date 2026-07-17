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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral kente geldi!

Trabzonspor’un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral kente geldi!
Cevdet Berker İşleyen

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden genç futbolcu, turnuvanın ardından verilen iznin sona ermesiyle bordo-mavili ekibe katılmak üzere Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’na gelen Cabral, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’u tercih etme nedenlerini anlatan genç oyuncu, kulübün kendisi için hazırladığı projenin kararında belirleyici olduğunu söyledi.

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN DOĞRU ADRESTİ"

Dünya Kupası öncesinde Trabzonspor’a imza atmasının kendisi adına doğru bir karar olduğunu ifade eden Cabral, "Dünya Kupası’ndan önce imza atarak Trabzonspor’un benim için doğru adres olduğunu düşündüm. Elbette kulübün bana sunduğu plan da bu kararı almamda önemli bir etkendi. Trabzonspor’da kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum" dedi.

Trabzonspor un yeni transferi Sidny Lopes Cabral kente geldi! 1

"PİNA BANA ÇOK OLUMLU ŞEYLER ANLATTI"

Takım arkadaşı Pina ile transfer sürecinde sık sık görüştüğünü belirten Cabral, "Pina’ya çok soru sordum. Bu kararı almamda önemli bir etkisi oldu. Bana Trabzon ve Trabzonspor hakkında çok olumlu şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇIMI HEYECANLA BEKLİYORUM"

2026 Dünya Kupası’nda başarılı bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Cabral, "Dünya Kupası’nda takım olarak çok iyi iş çıkardık. Şimdi ise tüm odağım Trabzonspor. Bordo-mavili formayla ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir heyecanla o günü bekliyorum" diye konuştu.

Kendisini en rahat sol bek pozisyonunda hissettiğini söyleyen genç futbolcu, yeni sezonda 55 numaralı formayı giyeceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor
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