UEFA yeni formatında adeta para dağıtıyor! Gelirler dudak uçuklattı...

Ayrıca, takımların lig aşamasındaki sıralamalarına göre 183,15 milyon euro ödül dağıtılıyor. Son 16 turuna yükselen ekipler 11 milyon euro, çeyrek finalistler 12,5 milyon euro, yarı finalistler 15 milyon euro, finalistler 18,5 milyon euro ve şampiyon olan takım 6,5 milyon euro ekstra ödül kazanıyor.

EN FAZLA LIVERPOOL KAZANDI

Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, turnuvada ilerleyen takımlar için büyük bir ekonomik fırsat sunuyor. Ligde ilk sırayı alan Liverpool, doğrudan son 16 turuna yükselmenin getirdiği 11M€’luk ödülle birlikte toplamda 56,92M€ gelir elde etti. Barcelona, grup aşamasını ikinci sırada tamamladığı için kasasına 9,62M€ daha ekledi. Joan Laporta’nın başkanlığını yaptığı kulüp, toplamda 55,145M€ kazandı ve Liverpool’un ardından en çok gelir elde eden takım oldu.

YOUNG BOYS EN AZ KAZANAN OLDU

UEFA, yeni formatla birlikte kulüplere dağıtılan ödül miktarını ciddi şekilde artırdı. Örneğin, turnuvaya katılım ücreti 15,64M€’dan 18,62M€’ya çıkarıldı. Ayrıca lig aşamasındaki sıralamaya göre 183,15M€ dağıtıldı. Bu çerçevede Liverpool 9,9M€ kazanırken, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyen Young Boys 36. sırada bitirdiği için sadece 275.000€ alabildi.