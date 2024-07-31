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UEFA, yeni lig aşaması kura prosedürlerini açıkladı! Kura çekimi tarihe karışıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 16:47
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UEFA, Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını duyurdu. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi kuraları otomatik bir yazılım ile belirlenip eşleşmeler ona göre şekillenecek. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nin en çok takip edilen kura çekimi detayı tarihe karışacak.

UEFA, yeni lig aşaması kura prosedürlerini açıkladı! Kura çekimi tarihe karışıyor...

UEFA, yeni formatta düzenlenecek Avrupa kupaları kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını resmi internet sitesinden açıkladı.

LİG USULÜ FORMATTA DÜZENLENECEK

sampiyonlar-ligi-kura-cekiminin-yeni-formati-nedir

Monako’nun Monte Carlo şehrinde bulunan Grimaldi Forum’da 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimleri, bu sene ilk kez 36 takımın katılımıyla lig usulü formatta düzenlenecek.

BİLGİSAYAR OTOMATİK EŞLEŞTİRECEK

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Kurada salonda her bir takımı temsil edecek topların elle çekileceği ve sonrasında otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği belirtildi. UEFA, yazılımın takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynanacağına karar vereceğini ve eşleşmelerin de salondaki ekrandan gösterileceğini ifade etti.

Oynanacak mücadelelerde takvim çakışması yaşanmaması için maç tarihleri ve başlama saatlerini içeren fikstür ise 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

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şampiyonlar ligi
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