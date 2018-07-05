UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı

Buna göre UEFA'nın bu üç organizasyonunda maçın uzatmalara gitmesi halinde takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirildi. Bu kural 2018 Dünya Kupası'nda da uygulanıyor.

UEFA Süper Kupası'nda yedek kulübesinde takımlar 12 futbolcu bulundurabilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise yedek kulübesinde takımlar 7 futbolcu bulundurabilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarında ise takımlar yedek kulübesinde 12 futbolcu oturtabilecek.

UEFA ayrıca bazı teknolojik ekipmanların oyuncuların refahına ve güvenliğine destek vermek ya da teknik-taktiksel sebeplerle kulüplerin teknik ekip üyeleri tarafından kenarda kullanılmasına da izin verdi. Bu cihazlar arasında mikrofon, kulaklık, cep telefonu, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlandırıldı. Bu cihazların dışında cihaz bulunduran ve kuralı bozan teknik ekip üyeleri tribüne gönderilecek.

