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UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasında görev alacak.Bu sezon hem Süper Ligde hem de Ziraat Türkiye Kupasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü İngiltere’nin Tottenham ile Almanya’nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.İngiltere’nin Londra şehrindeki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasında görev alacak.
Bu sezon hem Süper Ligde hem de Ziraat Türkiye Kupasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü İngiltere’nin Tottenham ile Almanya’nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.
İngiltere’nin Londra şehrindeki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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