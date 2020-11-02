YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kayseri Bölgesi Süper Ligi hakemi Abdulkadir Bitigen, yarın oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR Hakemi olarak görev yapacak.Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da görev almaya devam ediyor.

UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

Kayseri Bölgesi Süper Ligi hakemi Abdulkadir Bitigen, yarın oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR Hakemi olarak görev yapacak.
Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da görev almaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, “Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya’nın Lokomotiv Moskova ile İspanya’nın Atletico Madrid takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya’nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:27
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi
İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.