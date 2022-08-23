YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

23.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Murat Çolak da 25-28 Ağustos tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek olan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakalarında görev alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Silivri'de polisleri bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandıGÜNCELLEME - Silivri'de polisleri bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı
GÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandıAntalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
futbol köln

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.