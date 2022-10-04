YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

04.10.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladıİçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler UEFA

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.