UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü oynanacak Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya) karşılaşmasını yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malmö Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak.
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