MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı: Merve Pelin savaşında son gülen kim olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ | 11.01.2018 17:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Serhan ev hapsi şartı ile salınırken Merve ile Pelin arasındaki savaş başlıyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Merve'nin Pelin'e karşı nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Bakalım 16 Ocak'ta ekrana gelecek bu bölümde Serhan ile Oya arasında neler olacak? Keyfi yerinde olan Pelin'in bu keyfi ne kadar sürecek?

Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı: Merve Pelin savaşında son gülen kim olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı ve Merve Pelin savaşına dair beklentileri artırdı.

Dizinin en sevilmeyen karakterlerinden biri olan Merve, Serhan'ın tutuklanmasından sonrası taraftar toplamaya başladı ki Pelin Merve savaşında izleyiciler Merve'nin arkasında gözüküyor. Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanında Pelin adeta bir zafer sarhoşluğunda görülüyor ama bu keyif pek de uzun sürmeyeceğe benziyor.

Merve'nin Pelin'e karşı ne yapacağını göreceğiz Ufak Tefek Cinayetler 12. bölümde izleyicileri tohumları atılan yeni ilişkiler ve entrikalar bekliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM FRAGMANI

2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta izleyicilerle 2 fragman paylaşıyor. Diziden yeni ipuçlarının yer alacağı 12. bölüm 2. fragmanın Cumartesi günü yayımlanması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETELR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak etti. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesti. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Bir çıkılış yolu aradılar. Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara girdiler.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler ufak tefek cinayetler 12. bölüm fragmanı ufak tefek cinayetler yeni bölüm ufak tefek cinayetler 12. bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Söz 29. yeni bölüm fragmanı: Yavuz, arkadaşları için babasına acımadı! Yeni bölümde Hafız şehit mi olacak?

Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

Müge Anlı'nın başarısı ülke sınırlarını aştı! Onu da buldu

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

Gülizar 3. tanıtım fragmanı çıktı! Gülizar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gülizar 3. tanıtım fragmanı çıktı! Gülizar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Coşkun bir sel gibi akacağız! (Yeni Bölüm fragmanı 11 Ocak)

Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı: Coşkun bir sel gibi akacağız! (Yeni Bölüm fragmanı 11 Ocak)

Bahtiyar Ölmez 9. bölüm 2. fragman: Yeni bölümde Nuran kaçırılıyor!

Bahtiyar Ölmez 9. bölüm 2. fragman: Yeni bölümde Nuran kaçırılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.