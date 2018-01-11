Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı: Merve Pelin savaşında son gülen kim olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Ufak Tefek Cinayetler 12. Bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı ve Merve Pelin savaşına dair beklentileri artırdı.

Dizinin en sevilmeyen karakterlerinden biri olan Merve, Serhan'ın tutuklanmasından sonrası taraftar toplamaya başladı ki Pelin Merve savaşında izleyiciler Merve'nin arkasında gözüküyor. Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanında Pelin adeta bir zafer sarhoşluğunda görülüyor ama bu keyif pek de uzun sürmeyeceğe benziyor.

Merve'nin Pelin'e karşı ne yapacağını göreceğiz Ufak Tefek Cinayetler 12. bölümde izleyicileri tohumları atılan yeni ilişkiler ve entrikalar bekliyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM FRAGMANI

2. FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta izleyicilerle 2 fragman paylaşıyor. Diziden yeni ipuçlarının yer alacağı 12. bölüm 2. fragmanın Cumartesi günü yayımlanması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETELR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak etti. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesti. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Bir çıkılış yolu aradılar. Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara girdiler.