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Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 01:36 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 37. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında, Kerim Adil Sağlam ve Emre Çelen'in Sarmaşık için yaptığı şok plan dikkat çekiyor. Kerim Adil'le birlikte Sarmaşık'ı izleyen Emre'nin 'Tatlı hayat fazla iç bayıyor. Geldiğimizden beri eğlenemedik şurada. Ortalığı ayağa kaldıralım. Yakıyorum çakmağı' sözleri dikkat çekiyor. Kerim Adil Sağlam ise, 'Taş taş üstünde bırakmayalım' yanıtıyla büyük planın ipucunu veriyor.

Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'in yeni yayınlanan 37. bölüm fragmanında, Kerim ve Emre'nin Sarmaşık'ı karıştıracak planları yer aldı. Sarmaşık'taki insanların huzurlu yaşamını izleyen Kerim Adil ve Emre'nin 'Çok sıkıcı. Tatlı hayat fazla iç baydı' sözleri dikkat çekti. Emre, 'Fazla tatlı iç bayıyor. Geldiğimizden beri eğlenemedik şurada. Cebimizdeki taşları mı boşaltsak? Ortalığı ayağa kaldıralım' derken, Kerim ise 'Taş taş üstünde bırakmayalım' yanıtını veriyor. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanıyla, Emre ve Kerim'in Sarmaşık'ı karıştırmak için yeni planlar yaptığı ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Merve, Kerim’den intikam almaya soyunuyor! Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!

Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor. Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.

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