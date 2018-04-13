'Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölecek?'

Mesut Yar'ın yazdığı o detay:

''Yoksa cinayet belli mi?

Ufak Tefek Cinayetler (Star TV) sıradan bir bölümle karşımızdaydı. Her hafta olağanüstülük beklemek imkansız.

Ben Merve'nin fantezilerine bayıldım. Bir de gençliğiyle hesaplaşmasına... Ama bölümün en can alıcı yeri Mehmet'in kehanetiydi sanırım.

Serhan'a Merve'yi kastederek; ''Bir gün Oya ile birlikte pencereden aşağı atılıp kendinizi Merve'nin çiçekleri üstünde cansız yatarken bulacaksınız'' gibilerinden bir şey söyledi...

'Kim kimi öldürdü?' sorusunun yanıtı bu olmasın sakın? Yüksek ihtimal hedef şaşırtmaydı ama duyunca da şaşırttı, yalan yok!''