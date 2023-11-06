Ufak Tefek Cinayetler'in Mila'sıydı! Lavinya Ünlüer setlere geri dönüyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil, Tülin Özen ve Mert Fırat'ın paylaştığı yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakterine hayat veren Lavinya Ünlüer setlere geri dönüyor.
Geçtiğimiz aylarda vizyona giren “Masal Zamanı 2 Sihirli Kapı” sinema filminin başrol oyuncusu Lavinya Ünlüer’in yeni dizi projesi belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 12 yaşındaki yetenekli oyuncu tv8'in merakla beklenen “Aşka Düşman” dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Çekimleri devam eden dizinin yapımcılığını Acunmedya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.
Dizi Nazan Kesal, Buse Meral, Cem Yiğit Üzümoğlu, Merve Nur Bengi, Esra Ruşan, Ebru Aykaç, Bedia Ener, Barış Aytaç, Bihter Dinçel, Beste Kanar, Pelin Bahsi, Mehmet Çepiç, Jale Yücel, İbrahim Şahin, Mustafa Arhan, Berkan Bulut ve Sermet Yeşil'i buluşturdu.