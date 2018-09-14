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Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 19:51 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, güçlü isimleri kadar nefes kesen senaryosuyla da geçtiğimiz sezona damgasını vuran Star Tv'nin sevilen dizisi, Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon afişi yayınlandı.

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Yeni sezonda dizinin kadrosuna dahil olanbaşarılı oyuncular, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın da yer aldığı afiş; büyük merak uyanırdı. El Turco lakaplı Et imparatoru Kerim Adil Sağlam ve zengin armatör Emre Çelen'in Sarmaşık'a gelişleriyle ortalık daha da karışacak. Geçmişten gelen karanlık sırlara ve söylenen yalanlara yenileri eklenirken aralarındaki bitmek bilmez rekabet daha da kızışacak.

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Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı başrollerini ise Başrollerini; Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, TülinÖzen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, FeritAktuğ, Tansu Biçer, Ushan Çakır, DuyguSarışın, Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı "Ufak Tefek Cinayetler "ve Daha Büyükleri 18 Eylül'de Star' da.

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