UFC'de akıllara durgunluk veren an! Kadın dövüşçüler maçın ardından göğüslerini kameralara gösterdi

Amerika'nın en ünlü spor dallarından biri olan UFC sporunda ilginç bir olay yaşandı. Kadın dövüşçülerin sahne aldığı müsabakada kazananın açıklanmasının ardından iki dövüşçü de üzerini çıkartarak soyundu.

KAMERALARA GÖSTERDİLER

Üstlerinde bulunan kıyafeti çıkartan ikili soyunarak kameralara poz verdi. O anlara şaşıran tribündeki izleyiciler büyük bir şok yaşadı.

KISA SÜREDE MİLYONLARA ERİŞTİ

İzleyici kameralarına kaydedilen o anlar sosyal medyaya servis edilince kısa sürede milyonlara erişti. Sosyal medyada birçok ülkede paylaşılan iki ismin soyunmasına kimse anlam veremedi. Dikkat çekmek için yaptıkları tahmin edilen bu davranıştan sonra UFC disiplin kurulu iki sporcuya soruşturma başlattı.



