SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. UFC'de akıllara durgunluk veren an! Kadın dövüşçüler maçın ardından göğüslerini kameralara gösterdi

UFC'de akıllara durgunluk veren an! Kadın dövüşçüler maçın ardından göğüslerini kameralara gösterdi

16.03.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu olarak bilinen adı UFC olan spor dalında ilginç bir olay yaşandı. Birbirlerine rakip olan isimler mücadelenin sonunda ringin kenarına gelerek soyundular. O anlar sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve büyük şaşkınlık yarattı.

UFC'de akıllara durgunluk veren an! Kadın dövüşçüler maçın ardından göğüslerini kameralara gösterdi

Amerika'nın en ünlü spor dallarından biri olan UFC sporunda ilginç bir olay yaşandı. Kadın dövüşçülerin sahne aldığı müsabakada kazananın açıklanmasının ardından iki dövüşçü de üzerini çıkartarak soyundu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Sevilla Sevilla
20:45
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
-
Fiorentina Fiorentina

KAMERALARA GÖSTERDİLER

567

Üstlerinde bulunan kıyafeti çıkartan ikili soyunarak kameralara poz verdi. O anlara şaşıran tribündeki izleyiciler büyük bir şok yaşadı.

KISA SÜREDE MİLYONLARA ERİŞTİ

454

İzleyici kameralarına kaydedilen o anlar sosyal medyaya servis edilince kısa sürede milyonlara erişti. Sosyal medyada birçok ülkede paylaşılan iki ismin soyunmasına kimse anlam veremedi. Dikkat çekmek için yaptıkları tahmin edilen bu davranıştan sonra UFC disiplin kurulu iki sporcuya soruşturma başlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilardoda büyük zafer! Dünya şampiyonluğu...Bilardoda büyük zafer! Dünya şampiyonluğu...
[RMV-10]
Murat Sancak'tan Belhanda'nın kırmızı kartı sonrası paylaşım!Murat Sancak'tan Belhanda'nın kırmızı kartı sonrası paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
UFC 10

En Çok Okunan Haberler

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...

Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine katmıştı! Sürpriz ayrılık...

Sezon başında gelmişti! 15 M€'ya gidiyor...

Sezon başında gelmişti! 15 M€'ya gidiyor...

'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'

'Üç futbolcusunu da alıp, Inter'in başına geçecek!'

İrfan Can Kahveci'ye 'çok tanıdık' talip!

İrfan Can Kahveci'ye 'çok tanıdık' talip!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.