SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

05.03.2021 18:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov katıldığı bir Youtube programında, emekli olmasının ardından kariyerinde beyaz bir sayfa açarak futbolcu olmak istediğini belirtti. Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf ederken, Zlatan Ibrahimovic'in de kendisini Milan'a davet ettiğini açıkladı.

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ringlerden emekli olmasının ardından futbolcu olarak yeni bir kariyer yapmak istediğini belirtti. Futbola olan merakı ile bilinen Khabib, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"FUTBOLCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM"

5f9497f966a97cf6160e1e18

Bir süre önce futbolcu olmak için birçok isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, "Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! UEFA Başkanı Ceferin, PSG'nin sahibi Al Khaelifi ve hatta Ronaldo ile konuştum." ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE BANA TEKLİF YAPTI"

ufc-dovuscusu-khabib-nurmagomedov-fenerbahce-den-13970176_4592_o

3 kulübün kendisine teklif yaptığını söyleyen 32 yaşındaki sporcu, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Fenerbahçe'den penaltı pozisyonu ile ilgili açıklamaFenerbahçe'den penaltı pozisyonu ile ilgili açıklama
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Milan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Diğer Haberler

UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi

Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti!

Emre Belözoğlu Christoph Daum'un paylaşımlarına tepki gösterdi

Emre Belözoğlu'dan Daum'a sert tepki

Fenerbahçe'den penaltı pozisyonu ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den penaltı pozisyonu ile ilgili açıklama

Tümer Metin'den Mesut Özil hakkında çok konuşulacak sözler

Tümer Metin'den Mesut Özil hakkında çok konuşulacak sözler

Gustavo takımla çalışmalara başladı

Gustavo takımla çalışmalara başladı

Mesut Özil: Bir süre forma giyemeyeceğim

'Bir süre forma giyemeyeceğim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.