UFC nedir? Amacı, tarihi ve kuralları

Dünya çapındaki en kapsamlı karma dövüş sporları organizasyonu olan UFC, Ultimate Fighting Championship ifadesinin kısaltmasıdır. İlgili organizasyonda MMA karşılaşmalarına yer verildiği bilinir. UFC tarihi 1993 senesinin Kasım ayına uzanırken, etkinliklerin yönetiminden de William Morris Endeavor sorumludur. Belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen UFC karşılaşmaları, kadın ve erkek sporcularda farklı kategorilerde tamamlanır. Buna bağlı olarak medya üyeleri tarafından yapılan oylamalarla UFC rankings adı verilen sıralamalar açıklanır.

UFC nedir?

UFC olarak kısaltılan Ultimate Fighting Championship, Kasım 1933'te kurulan bir dövüş sanatları organizasyonudur. Bu kapsamda karma dövüş sanatları organizasyonu olarak açıklanabilen UFC'nin merkezi ise ABD'nin Las Vegas eyaletinde bulunan Nevada kentindedir. İlgili organizasyon kapsamında düzenlenen karşılaşmalarda farklı dövüş sanatı stilleriyle disiplinlerini en başarılı şekilde kullanan sporcular yer alır. UFC etkinliklerini yöneten kuruluş ise William Morris Endeavor olarak belirtilmelidir.

UFC amacı nedir?

İlk olarak 1993 senesinde Denver kentinde düzenlenen UFC etkinliklerinin temel amacı karma dövüş sanatlarının sergilenmesidir. Ele alınan organizasyon kapsamında karate, judo, güreş ve muay thai gibi birçok disipline yönelik olan karşılaşmalara yer verilir. Dolayısıyla UFC bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte dünya çapındaki en geniş kapsamlı karma dövüş sanatları müsabakaları öne çıkarılır.

Ortaya çıktığı dönemde farklı dövüş sanatı disiplinlerinin ayrı olarak sergilendiği UFC'nin günümüze kadar değişim gösterdiği bilinir. Bu kapsamda yalnızca 1 dalda performans sergilemeyi tercih etmeyen sporcular söz edilen organizasyonla karma dövüş sanatları karşılaşmalarına katılım sağlar. Buna ek olarak milyarlarca kişi tarafından ilgi gören UFC organizasyonunun ABD, Avustralya, Avrupa ve Asya kıtalarındaki televizyon yayınlarıyla seyircilere sunulduğu söylenebilir.

UFC kuralları nelerdir?

Dünya genelindeki en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen karşılaşmaları kapsar. Bu bağlamda her bir round için belirlenen sürenin 5 dakika olduğu belirtilmelidir. Ayrıca normal maçlarda 3, unvan karşılaşmaları ve ana müsabakalarda ise 5 round tamamlandığı açıklanabilir. UFC kuralları gereği karşılaşmaların her bir turunda başarılı olan sporcuların 10 puan kazanmaları söz konusudur. Round kaybedildiğinde ise maksimum 9 puan alınması mümkündür.

UFC maçlarında skor ve round süresinin yanı sıra dikkate alınan farklı kurallar da mevcuttur. Bu sayede UFC dövüşçüleri adil ve güvenli bir sistemde yarışma şansı bulur. İlgili kuralları anlaşılır kılan ve "UFC'de neler yasak?" sorusunu yanıtlayan hususlar şu şekilde listelenmelidir:

Rakibe kafa atmak ve saç çekmek yasaktır.

Karşılaşmalarda karşı tarafın doğrudan gözünü hedef alan darbelerden kaçınılması beklenir.

Rakibin ısırılması ya da omurga ve ense bölgesine doğrudan vurulması doğru değildir.

Yarışılan kişinin ağzına ve burun deliklerine parmak sokulması veya buna benzer hareketlerin uygulanması uygun bulunmaz.

Rakibin boğazını sıkmak ve bu bölgeye doğrudan hasar vermek yasaktır.

Kasık bölgesini hedef alan vuruşlarda bulunmak veya yerdeki rakibi tekmelemek mümkün değildir.

Sporcuyu ring alanından dışarı atmak da yasaklanan durumlar arasındadır.

Yukarıda sıralanan maddelere ek olarak yarışılan kişiye küfür ve hakaret etmek, tırnak geçirmek, hakem talimatlarını dinlememek gibi hususlar yasaklanmıştır. Ayrıca UFC karşılaşmalarının adil bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ilgili kuralların daha fazla detayı içerdiği de hatırlatılmalıdır.

MMA UFC farkı nedir?

MMA ile UFC arasındaki farkı araştıran kişilere ilgili kısaltmalardan birinin organizasyonu, diğerinin ise disiplini temsil ettiği söylenmelidir. UFC, Ultimate Fighting Championship olarak açımlanan bir dövüş organizasyonudur. Söz edilen organizasyonda ise MMA olarak kısaltılan karma dövüş sanatları karşılaşmalarına yer verildiği belirtilmelidir.

UFC rankings nedir?

UFC ratings olarak da bilinen sporcu sıralamaları, medya üyelerinden oluşan kişiler tarafından yapılan oylamalarla belirlenir. Bir panel üzerinden gerçekleştirilen oylamalar, en iyi dövüşçülerin pound-for-pound ve kilo sınıfı kategorileri dikkate alınarak sıralanmasını sağlar. Bu bağlamda erkeklerde ve kadınlarda pound-for-pound ya da sinek, horoz, ağır, hafif sıklet şampiyonları seçilir.

UFC şampiyonları kimlerdir?

UFC sıralamaları düzenlenen etkinlikler sonrasında anlık olarak güncellenir. Dolayısıyla farklı kategorilerde şampiyon olan kişilerin son karşılaşmaların skorlarına göre değişkenlik göstermesi söz konusu olur. Bu kapsamda UFC dövüşçüleri arasında rekor kıran sporculara örnek verilmesi mümkündür.

Örneğin; organizasyonun en genç şampiyonu Jon Jones olmuştur. En fazla maça çıkma rekoruysa Jim Miller'dadır. UFC'nin en uzun şampiyonluk saltanatına sahip olan oyuncusu Anderson Silva olarak öne çıkar. En çok nakavt yapan organizasyon katılımcısı da Derrick Lewis olarak belirtilmelidir.