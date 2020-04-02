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UFO topluluğu dünyaya duyurdu: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' iletişimdeyiz!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İngiltere’de bulunan Aetherius Topluluğu (The Aetherius Society), uzayda yaşayan Tanrılarla iletişim kurduğunu iddia ediyor.

UFO topluluğu dünyaya duyurdu: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' iletişimdeyiz!

Topluluğun aylık UFO buluşmalarından birinde, topluluğu daha yakından tanımak üzere Fulham’daki Aetherius Tapınağı’nda, topluluğun dokuz uluslararası üst düzey yöneticilerinden olan Mark Bennett bazı açıklamalarda bulundu. Wood’un aktarımıyla, topluluk Hz. İsa, Hz. Musa gibi peygamberlerin yanı sıra Buda, Lau Tzu ve St. Peter gibi ruhani liderlerin filozofların olduğu bir grup insanın gelişmiş bilinç düzeyine sahip, başka gezegenlerden gelmiş varlıklar olduğuna inanıyor. Hatta topluluğa göre; dünyanın kendisi bile tanrısal bir varlık.

60 YILLIK TOPLULUK

Aetherius Topluluğu, Dr. George King tarafından, 1958’de kendisiyle iletişim kurulduğunu iddia etmesinin ardından kuruldu. King, topluluğunun dünya dışı varlıklarla kendisi aracılığı ile iletişim kurabileceği bir düzeye yükselebileceğini iddia etmekteydi.

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King ile kurulan ilk temasın ardından, King’e başka komutlar da geldi. Gelen komutlardan biri “Aranızdan biri daha gelecek, o kişi parlayan yüzüyle ve uzun boyuyla insanların arasında duracak. Tek tip bir giysisi olacak ve hayvan derisinden yapılmış bir ayakkabı giymiş olacak. Bu kişi, dünya liderlerine yaklaşacak ve onların yetkinliklerini sorgulayacak. Bu kişinin büyüsü yeryüzündeki her şeyin büyüsünden daha büyük olacak. Bu kişinin sözlerine kulak asmayanlar dünyadan uzaklaştırılacak.” şeklindeydi. Topluluk bir gün bize komşu gezegenlerdeki komşularımızla birlikte yaşayabileceğimize inanıyor.

"DÜNYADA CENNETİ YARATACAKLAR"

Bennett’a göre dünya dışı akıllı varlıklar, uçan daire olarak adlandırılan türde araçlarla Dünya gezegenine gelecekler. Bennett bunun ne zaman ve nasıl olacağını bizlerin bilmediğini, bunu sadece evrensel ilahi gücün bildiğini söyledi. Bennett’a göre bu varlık müthiş bir fiziksel güce sahip, yaşsız ve oldukça uzun bir boya sahip. Bennett, bu güç Dünya’ya geldiğinde, insanların birbirlerini öldürmeye devam etmeye izin verilmeyeceğini, kötülüklerine devam eden insanların Dünya’da reenkarne olmayacağını, başka bir gezegende reenkarne olacaklarını böylece Dünya’da yeni bir çağ inşa etmeye istekli olanların kalacağına inandıklarını, Dünyada cennetin yaratılacağına inandıklarını söylüyor.

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Aetherius Topluluğu’nun yöneticilerinden olan Bennett’a göre başka gezegenlerde reenkarne olanlar cezalandırılmayacak. Bu onlar için ruhsal bir evrim süreci anlamına gelecek.

Topluluğun dünya dışı yaşama olan inancın dua, yoga, karmik yasalara bağlı olduğuna inanılıyor. Bu topluluk, güneş sistemimiz de dahil olmak üzere diğer gezegenlerde yaşayan süper zeki varlıkların insanlarla iletişime geçmek istediğini, ancak insanların daha yüksek bir ruhsal seviyeye ulaşmalarını beklediklerini düşünüyor. Bu topluluğa göre, Dünya’nın kendisi de bilinci olan, yaşayan bir varlık.

Topluluğun yöneticilerinden olan Bennett, Dünya’nın da kendi ruhani doğasını ifade etmek zorunda kalacağına, aksi takdirde hepimizin öleceğine inanıyor.

Topluluğun Evrenin Ustası (Cosmic Master) adını verdiği varlık, evrimin bilinen seviyesinin çok ötesinde, dünya dışı bilince sahip bir varlık. Topluluğa göre, sistemdeki tüm gezegenler Cosmic Master’lar tarafından yaşamsallaştırılıyor. Bu varlıklar, insanlar gibi ölümlü değil, müthiş fiziksel ve telekinetik güçleri var, aynı zamanda hastalıkları iyileştirebiliyorlar.

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Bennett’in aktardığına göre topluluğun kurucusu George King, altın, kuvars gibi materyallerle, dua enerjisini depolayabileceği bir pil tasarladı. Topluluğun üyesi olmak oldukça ucuz. Yılda 40 pound (52 dolar) vererek topluluğun hizmetlerinden yararlanılabilir. Dünyanın farklı yerlerinden binlerce üye topluluğun tapınağında bir araya gelip, King tarafından yapılan spritüel pilin etrafında dualar ve mantralar okuyor.

Topluluk, bir felaket yaşandığında dua enerjisi yüklenebilmek için toplanıyor. Topladıkları dua enerjisiyle doğal afetlerden, savaşlardan zarar görenlere gönderebiliyorlar.

Mark Bennett’ın topluluğa ilgisi ergenlik yıllarında başlamış. 20’li yaşlarında uluslararası düzeyde yöneticilik seviyesine yükselmiş.


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Anahtar Kelimeler:
UFO topluluğu, uzayda yaşam,

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