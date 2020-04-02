UFO topluluğu dünyaya duyurdu: Uzayda yaşayan 'Tanrılarla' iletişimdeyiz!

Topluluğun aylık UFO buluşmalarından birinde, topluluğu daha yakından tanımak üzere Fulham’daki Aetherius Tapınağı’nda, topluluğun dokuz uluslararası üst düzey yöneticilerinden olan Mark Bennett bazı açıklamalarda bulundu. Wood’un aktarımıyla, topluluk Hz. İsa, Hz. Musa gibi peygamberlerin yanı sıra Buda, Lau Tzu ve St. Peter gibi ruhani liderlerin filozofların olduğu bir grup insanın gelişmiş bilinç düzeyine sahip, başka gezegenlerden gelmiş varlıklar olduğuna inanıyor. Hatta topluluğa göre; dünyanın kendisi bile tanrısal bir varlık.

60 YILLIK TOPLULUK

Aetherius Topluluğu, Dr. George King tarafından, 1958’de kendisiyle iletişim kurulduğunu iddia etmesinin ardından kuruldu. King, topluluğunun dünya dışı varlıklarla kendisi aracılığı ile iletişim kurabileceği bir düzeye yükselebileceğini iddia etmekteydi.

King ile kurulan ilk temasın ardından, King’e başka komutlar da geldi. Gelen komutlardan biri “Aranızdan biri daha gelecek, o kişi parlayan yüzüyle ve uzun boyuyla insanların arasında duracak. Tek tip bir giysisi olacak ve hayvan derisinden yapılmış bir ayakkabı giymiş olacak. Bu kişi, dünya liderlerine yaklaşacak ve onların yetkinliklerini sorgulayacak. Bu kişinin büyüsü yeryüzündeki her şeyin büyüsünden daha büyük olacak. Bu kişinin sözlerine kulak asmayanlar dünyadan uzaklaştırılacak.” şeklindeydi. Topluluk bir gün bize komşu gezegenlerdeki komşularımızla birlikte yaşayabileceğimize inanıyor.