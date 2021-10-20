UFS Academy gelişim fırsatlarını 7/24 şeflerin cebine taşıyor

İSTANBUL (AA) - Unilever Ev Dışı Tüketim, şefler ve mutfak çalışanlarının kariyer yolculuklarında profesyonel gelişim fırsatlarını herkes için 7/24 erişilebilir kılan UFS Academy adlı mobil uygulamasını sektöre tanıttı.

Türkiye’de her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine giren Unilever Ev Dışı Tüketim, “UFS Academy” adını taşıyan çevrim içi mobil eğitim uygulamasıyla sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimine katkı sağlayacak projelerine bir yenisini ekledi.

UFS Academy’nin tanıtımı Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, TÜRYİD Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Cizreli ve ünlü şef Arda Türkmen’in katıldığı toplantı ile gerçekleştirildi. Toplantıda UFS Academy uygulamasının sunduğu özelliklerin yanı sıra Unilever Ev Dışı Tüketim’in şeflerle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, şefler ve mutfak çalışanlarının kariyer yolculukları ve profesyonel gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçları, şefler ve mutfak çalışanlarının eğitim içeriklerine erişimi ele alındı.

- UFS Academy ile yarının mutfağı 7/24 şeflerin cebinde

Unilever Ev Dışı Tüketim’in şeflerle gerçekleştirdiği araştırmadan yola çıkarak geliştirilen UFS Academy, içerdiği ücretsiz eğitimlerle şeflere temel reçetelerden ileri seviye pişirme tekniklerine, dünya mutfaklarından en güncel gastronomi trendlerine geniş bir yelpazede eğitim içerikleri sunuyor. Şefler uygulamadaki eğitimlere diledikleri zaman mobil cihazları üzerinden erişebiliyor.

Eğitim modüllerinin sonundaki testleri tamamlayan şefler ise dünyanın en iyi 10 mutfak sanatları enstitüsü arasında sayılan ICCA akreditasyonuna sahip sertifikalar alıyor. "Takımını Yönet" özelliği ise şeflere tüm mutfak ekibi için eğitimler organize edip takip etme imkanı sunuyor.

Şeflerin yoğun temposu düşünülerek 2 dakikanın altında ve herhangi reklam içermeyecek biçimde tasarlanan eğitim içerikleri, şeflerin eğitime daha fazla vakit ayırmasını kolaylaştırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzman şefler tarafından hazırlanan en güncel ve kapsamlı şef eğitimlerine ücretsiz ve sınırsız olarak ulaşmak isteyen şeflerin UFS Academy mobil uygulamasını mobil cihazlarına indirmesi yeterli.

- Şeflerin sağ kolu internet

Unilever Ev Dışı Tüketim’in Türkiye’de şeflerle gerçekleştirdiği araştırma şeflerin eğitim ve profesyonel gelişim alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına ışık tutuyor. Araştırma şeflerin büyük bir çoğunluğunun profesyonel gelişim, trendleri takip etmek ve işleriyle ilgili konularda danışmak için çevrim içi kaynaklara başvurduğunu gösteriyor. Şefler, çevrim içi eğitimlerin gelişimleri için önemli olduğunu düşünüyor. Ancak şeflere çevrim içi eğitimlere katılım durumları sorulduğunda şeflerin yüzde 60’ının hayatında hiç çevrim içi bir eğitime katılmadığı ortaya çıkıyor.

Araştırmaya katılan şeflere göre profesyonel gelişimlerinin önündeki en büyük engeller zaman ve bütçe kısıtları. Eğitim fırsatlarının faydalarını düşündüklerinde ise şeflerin en çok dikkatini çeken unsurlar arasında dünya mutfaklarına dair bilgi sahibi olmak ve uluslararası bir sertifika almak yer alıyor. Ayrıca şeflerin neredeyse tamamı mutfaktaki ekiplerinin profesyonel gelişimini yakından takip etmek ve eğitimlerini bizzat planlamak istiyor.

- "Şeflerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, uygulamaya ilişkin, "Unilever Ev Dışı Tüketim ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize sağladığı çok kıymetli iç görülerin yanı sıra beraberinde getirdiği bir sorumluluk da var. Bu doğrultuda biz de ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz. Şimdi de yine şeflere kulak vererek, onlardan aldığımız iç görülerle UFS Academy’i tasarladık." diye konuştu.

Tokgöz, şunları söyledi:

"Mutfağın ve şefliğin doğası hem yeni lezzetler geliştirirken hem de mutfak ekosisteminde önemli olan gıda atığı, paket servis gibi farklı alanları yönetirken şeflerin yaratıcı bakış açılarına sahip olması ve optimizasyon yapmasını gerektiriyor. Oysa mutfak kadar talepkar ve yoğun bir ekosistemde şefler kendilerini geliştirmeye yeterli vakti ayıramayabiliyor. UFS Academy ile eğitimde zaman, mekan ve bütçe kısıtlamalarını yıkmayı amaçlıyoruz. Şeflerin mutfağın yoğun akışından buldukları ilk fırsatta yeni tarifler için ilham alabilmesi, dünya mutfaklarını ve en son trendleri takip edebilmesi, ekiplerinin gelişimine katkı sağlayabilmesi için geliştirdiğimiz bir uygulama bu. Ayrıca kariyer yolculuğunda da profesyonel gelişimine her an devam edebilmesini hedefliyor. Şeflerin 7/24 cebinde olmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından şefler ve mutfaktaki ekipleri için bir ilham hareketi, bir profesyonel gelişim yolculuğu başlatıyoruz ve UFS Academy’den fayda sağlamasını umuyoruz." dedi.

Sektörü geliştirebilmek için birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Tokgöz, "UFS Academy de bunların devam niteliğinde. Şeflerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz ve böylelikle de bütün eğitim içeriklerini tek bir çatı altında buluşturuyoruz. Bu mobil bir uygulama şeflere 7/24 erişebilecekleri zamandan ve mekandan bağımsız bir eğitim sunuyoruz. Eğitim içeriklerimiz çok geniş bir yelpazede. Dünyanın dört bir yanındaki uzman şefler tarafından yine uzman şefler için hazırlanmış olan bir eğitim portalı. Temel reçetelerden ileri seviyedeki gelişmiş pişirme tekniklerine, dünya mutfaklarından gastronomi trendlerine kadar birçok içeriği sunuyoruz.

Aynı zamanda mutfak içinde gıda güvenliği, hijyen eğitimi, paketlemenin ipuçları gibi birçok eğitimi sunuyoruz. En güzeli de 2 dakikalık hap şeklinde videolar. Bir çay molasında bilet tüketilip sindirilecek keyifli bir içeriğe sahip. Takımını yönet özelliği var, şefler burada sadece kişisel gelişimlerini takip etmiyorlar aynı zamanda mutfakta yönettikleri ekibin de gelişimine katkı da bulunuyorlar. UFS Academy kimseyi geride bırakmayan bir uygulama. Bu eğitimlerden sonra bir test var ve başarıyla geçenler ICCA akreditasyonlu sertifikaya sahip oluyorlar ve kariyer yolculuklarında büyük destek sağlıyor." şeklinde konuştu.

- "Uygulama nitelikli istihdamı artıracak"

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, de "Pandeminin ardından sektörün geleceğine umutla bakıyoruz. Hatta 2022 yılının 2019 rakamlarının üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Bu da tabii ki istihdam açığı yaratıyor. Bu yüzden UFS Academy gibi şeflere yeni dünya ve beslenme trendlerine, yeni pişirme tekniklerine hızlıca ulaşabilme imkanı sunan, her yerden ulaşılır mobil bir uygulama çok kıymetli. Sürdürülebilirlik boyutunu da unutmamak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeni eklenecek içeriklerle birlikte gıda israfının azalması, daha az plastik kullanımı ve daha az karbon salımı ile ilgili de mutfaklarda bir farkındalık yaratacak bir uygulama olacak. UFS Academy’nin hem sektöre hem ülkemize hem de kattığı değer açısından gezegenimize çok faydası dokunacağına inanıyorum." dedi.

Cizreli, "Sektör çok değişiyor. Yeni pişirme teknikleri beslenme trendleriyle birlikte mutfak teknikleri de değişiyor. Şeflerimizin de kendilerini güncellemeleri ve trendlere ayak uydurabilmeleri için son derece kısa videolar. Her an bunlara ulaşabilmeleri için ve sektördeki istihdamın gelişmesi açısından çok değerli bir uygulama. Pandemide büyük istihdam kaybı yaşadık. Dolayısıyla nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor. Bu portal, hem şeflerin gelişmesi hem de yeni adaylar için çok faydalı olacak. Çok güncel bilgileri barındırıyor. Her eve girebileceğini de düşünüyorum, videoları izledim hem temel teknikler hemen güncel trendler var. Gıda atığı ve israfı ile ilgili de önemli içerikler var. Bu da çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Bu israfı azaltmak için de mutfaklarımızda kullanılacak teknikler çok değerli." diye konuştu.

- "Her paydaşın mutlaka başvuracağı bir kaynak"

Şef Arda Türkmen ise, “Bir şef olarak değerlendirdiğimde Unilever Ev Dışı Tüketim’in geliştirdiği UFS Academy mobil uygulamasının sektörümüzdeki tüm şeflerin ihtiyaç anında başvuracağı ve hızlıca sonuç alabileceği bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel gelişimini desteklemek, bilgi dağarcığını yeniliklerle güçlendirmek, yeni teknikler ve trendler öğrenmek isteyen her paydaşın mutlaka başvuracağı bir kaynak olacaktır." yorumunu yaptı.

Dünyada trendlerin çok hızlı değiştiğini kaydeden Türkmen, "Bunları takip etmek hiç kolay değil. Hem çalışıp hem de olanı biteni sürekli takip etmek zor. Bu uygulama bunların hepsinin bir arada toplandığı bir platform. Her seferinde geriye dönüp temel teknikler-tarifler, reçeteler, içerikler ve dünya mutfaklarıyla ilgili bilgi almak için bir kaynak olması açısından UFS Academy çok önemli. Bu, profesyonel şefler için ilk etapta yapılmış bir alternatif ama ilerleyen dönemde mutlaka evlere de girebileceğini düşünüyorum. Dünyada bilgiye her an herkesin ihtiyacı var. Profesyonel şefler iş için kullanırken, evlerde ev pişirmeleri için de temel bilgilerin bulunabileceği için burası bir kaynakça olarak kullanılacaktır. Burada var olan bilgiler uzun uzun değil, 2 dakikada her ihtiyacınız olduğunda mobilden ulaşılabilir." şeklinde konuştu.

