SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri için Shane Larkin'i milli takım kadrosuna davet edeceklerini belirterek, "Scottie (Willbekin) de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz" dedi.

Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

Ufuk Sarıca gazetecilere yaptığı açıklamada 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarak Ankara'da 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile daha sonra ise deplasmanda 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'le karşılaşacaklarını hatırlattı.

Türk basketbolunun bu iki ülkeden ilerde olduğunu kaydeden Sarıca, "Ama bu maçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Açılan pencerelerde bir sürü eksik oyuncunuz oluyor. Çalışma ortamınız olmuyor. Dolayısıyla bu tür maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Kısa dönemde hazırlanıyorsunuz. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası'ndan sonra toparlanarak hazırlığımızı yapacağız milli takım olarak" diye konuştu.

SHANE LARKIN'İN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ

Sarıca, vatandaşlık işlemleri tamamlanan Shane Larkin'in THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda gösterdiği performansla organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Scottie de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz."

TÜRKİYE KUPASI'NDA HEDEF FİNAL

Pınar Karşıyaka olarak yeni bir takım olmalarına rağmen sezon başından beri devam eden güzel bir hava ve istikrar yakaladıklarını kaydeden Sarıca, "Sürdürülebilir başarıyı gelenek haline getirmek bizim için mutluluk verici. Türkiye Kupası'nda son güne kadar sahada kalmak için mücadele edeceğiz. Çok yakın tarihte Türkiye Kupası'nı kazanmıştık, tekrar bunu gerçekleştirmek en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz olacak" diye konuştu.

"İNŞALLAH AVRUPA KUPASINI İZMİR'E GETİRİRİZ"

Sarıca, FIBA Avrupa Kupası'nda hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada hedefimiz finale çıkıp 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa kupasını kulüp tarihine getirmek, müzemize koymak. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisi olduğumuz doğru ama bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım. Bugüne kadar biz bunu sahadaki performansımıza döktük. Şimdi bunu tamamlamak lazım. 3 tane turumuz var; çeyrek final, yarı final daha sonra final. Bu üçünü kazasız geçip inşallah kupayı İzmir'e, Pınar Karşıyaka'ya getiririz."

"KARŞIYAKA BASKETBOLUN EN BÜYÜK DİNAMİKLERİNDEN BİRİSİ"

Karşıyaka'nın Türk basketbolunun en büyük dinamiklerinden bir tanesi olduğunu belirten Sarıca, "Böyle bir kahramana ihtiyaç vardı. Çünkü 1-2 takıma sıkışmış bir lig veya kupa, pek de fazla heyecan vermiyordu. Biz burayı tekrar canlandırdık" dedi.

Sarıca, takımda çabuk bir kimya oluşturduklarını ve hep beraber bir hava yakalandığını belirterek, "Önemli olan bunu koruyabilmek, bunun üzerine koyabilmek" diye konuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler
Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni 24 Şubat’ta Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni 24 Şubat’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Shane Larkin Scottie Wilbekin ufuk sarıca

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Musfata Cengiz'den sert tepki

Musfata Cengiz'den sert tepki

İşte Falcao'nun geri dönüş tarihi

İşte Falcao'nun geri dönüş tarihi

Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!

Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!

G.Saray 3 puanı 3 golle aldı

G.Saray 3 puanı 3 golle aldı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ada Yıldızları - Dudullu OSB basketbol maçında hakemlere şok saldırı

Hakemlere şok saldırı

Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

Ufuk Sarıca'dan Larkin ve Wilbekin sözleri

Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

Ergin Ataman: Larkin için Anadolu Efes de fedakarlık yaptı

Ergin Ataman'dan Larkin yorumu

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat’ta

Kobe Bryant ve kızının cenaze töreni 24 Şubat’ta

Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

Shane Larkin ile ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.