Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

Ufuk Sarıca gazetecilere yaptığı açıklamada 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarak Ankara'da 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile daha sonra ise deplasmanda 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'le karşılaşacaklarını hatırlattı.

Türk basketbolunun bu iki ülkeden ilerde olduğunu kaydeden Sarıca, "Ama bu maçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Açılan pencerelerde bir sürü eksik oyuncunuz oluyor. Çalışma ortamınız olmuyor. Dolayısıyla bu tür maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Kısa dönemde hazırlanıyorsunuz. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası'ndan sonra toparlanarak hazırlığımızı yapacağız milli takım olarak" diye konuştu.

SHANE LARKIN'İN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ

Sarıca, vatandaşlık işlemleri tamamlanan Shane Larkin'in THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda gösterdiği performansla organizasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Scottie de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz."