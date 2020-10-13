Uganda'da akıl almaz olay! Churchill Owaci, takım arkadaşları tarafından öldürüldü

Uganda'da akıl almaz olay! 22 yaşındaki futbolcu Churchill Owaci, hazırlık maçında yenilen golde yaptığı hata nedeniyle takım arkadaşları tarafından döverek öldülürüldü.

Uganda'da oynanan hazırlık maçında 22 yaşındaki Churchill Owaci, yenilen goldeki hata nedeniyle takım arkadaşları tarafından saldırıya uğradı ve döverek öldürüldü. Bir tanık Churchill Owaci'nin sahaya alkollü çıktığını ve takım arkadaşlarının bu yüzden çok sinirlendiğini iddia etti.

Çok sinirlendikleri iddia edilen üç takım arkadaşı Churchill Owaci'ye stattan çıkmadan önce tekme tokat saldırdı. Churchill Owaci kendisine saldıranlardan birinnden maçtan sonra dayağın intikamını almak için köşede sıkıştırıp bisikletten itti. Bu olayın ardından yaşanan arbede sonucu Churchill Owaci hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

