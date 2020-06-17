Uğur böceklerini görmek için dağa çıkıyorlar

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ın 2 bin 259 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'ne mevsimlik göçle gelen uğur böcekleri, renk ve yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Uludaz Tepesi'nde haziran ayında çoğalan uğur böcekleri, doğaseverler ve fotoğrafçıları bölgeye çekiyor.

Zirvede bulunan uğur böceği türü, halk arasında "gelin böceği" veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor.

Yazın yaprakların arasında uçuşan ve tarım zararlısı olarak bilinen yaprak bitleri, beyaz sinek ve tripslerle beslenen uğur böceklerine tepede, taş altında, gevşek bir ağaç kabuğunun altında ya da kuytu yerlerde rastlanabiliyor.

Turizm potansiyeline katkı sunmaları için 2014 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince korumaya alınan uğur böceklerinin zarar görmemesi için toplu ziyaretlere ya da şenlik gibi etkinliklere izin verilmiyor.

- "Fotoğraflamaya geldim"

Uğur böceklerini görmeye gelen Aslan Yüzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede müthiş bir doğa olayı gerçekleştiğini söyledi.