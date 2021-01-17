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Uğur Demirok forma giymedi

17.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Uğur Demirok forma giymedi

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok Gaziantep deplasmanında oynamadı.Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok’un lisans işlemleri yetişmediği için Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alamadı.Geçtiğimiz günlerde kadroya katılan ve takımla birlikte Gaziantep’e giden savunma oyuncusu, lisans işlemlerinin bitmemesinden ötürü 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok Gaziantep deplasmanında oynamadı.
Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Uğur Demirok’un lisans işlemleri yetişmediği için Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alamadı.
Geçtiğimiz günlerde kadroya katılan ve takımla birlikte Gaziantep’e giden savunma oyuncusu, lisans işlemlerinin bitmemesinden ötürü 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Gaziantep FK maçında tribünden izleyen Uğur Demirok, lisans işlemleri tamamlanırsa Salı günü oynanacak olan Başakşehir maçında kadroda olacak.

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