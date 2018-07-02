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Uğur Demirok resmen Konyaspor'da

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Uğur Demirok, hedefleri olan bir takıma geldiğini söyledi.

Uğur Demirok resmen Konyaspor'da

İkinci başkan Selçuk Aksoy imza töreninde yaptığı konuşmada, "2018-19 sezonunda merkez savunmamızı daha da güçlendirmek için Milli takımımızda da forma giymiş bir isimle, Uğur Demirok ile bugün iki yıllık resmi sözleşme imzaladık. Bilindiği üzere yeni sezon için Rıza Çalımbay hocamızla anlaştık. Onun bilgi, beceri ve tecrübesine güveniyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı istişarelerde bulunarak önümüzdeki sezon, hedefi olan ve ses getirecek bir takım oluşturabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu düşüncenin içinde yer alacak isimlerden biri de Uğur Demirok. Daha önce oynadığı takımlardaki performansını hepimiz biliyoruz. Atiker Konyaspor’umuza da büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Kendisine, şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIMA GELDİM"
Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten Uğur Demirok ise "Burayı tercih etmemdeki en büyük etken buydu. Daha önce de Avrupa Ligi’nde oynamış, müzesinde kupalar bulunan bir takım Atiker Konyaspor. Belki geçtiğimiz sezon ligi hak etmediği bir yerde bitirdi ama önümüzdeki seneler tekrar Avrupa’yı hedefleyen bir takım olduğu için ben de buna katkı yapmaya geldim. İnşallah elimden gelenin en iyisini yaparım ve her iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.

"ANADOLU’DA BÖYLE TARAFTAR BULMAK ZOR"
Anadolu'da Konyaspor'unki gibi bir taarftarı bulmanın zor olduğunu belirten Uğur Demirok, "Konyaspor’un çok büyük ve güzel bir taraftar topluluğu var. Anadolu kulüpleri için belki böyle taraftar bulmak zor oluyor ama bunu stadıyla taraftarıyla şehriyle herkese gösterdiler. Milli takıma verdiği destekler de herkes gördü zaten. Takımımıza da şu anda en büyük destek taraftarımız. Taraftar olduğu sürece Konyaspor başarılı olmaya devam edecektir. Hep Avrupa yolunda ilerlemek ve ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi her maç desteklesin, yanımızda olsunlar gerekeni biz sahada yaparız zaten" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uğur demirok Atiker Konyaspor

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