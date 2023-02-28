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Uğur Dündar'dan Kayserispor maçına seyirci alınmamasına yönelik alınan karar sert tepki! ''Şampiyonu açıklasınlar''

28.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli kulübe verilen Kayserispor maçındaki deplasman yasağı konusunda açıklama yayımladı.

Uğur Dündar'dan Kayserispor maçına seyirci alınmamasına yönelik alınan karar sert tepki! ''Şampiyonu açıklasınlar''

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine açıklama yaptı. Bu açıklamadan hemen önce Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da kararı eleştirdi.

"OLDU OLACAK FUTBOLU DA YASAKLASINLAR!"

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Uğur Dündar, yaptığı açıklamada, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!" dedi.

FENERBAHÇE'DEN DESTEK GELDİ

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Sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" denildi.

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