Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

Sözcü Gazetesi yazarı, usta gazeteci Uğur Dündar dün sosyal medyada çok ses getiren kavga görüntülerini bugün kü köşe yazısında anlattı.

Uğur Dündar'ın meslek hayatını anlatan 'Olağanüstü Bir Hayat' belgeselinde yer alan kavga görüntüleri dün sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Görüntülerde Uğur Dündar'ın haber için gittiği bir evde araştırdığı olayın kahramanlarından birisine kendilerine saldırması üzerine vurduğu görülüyordu.

Uğur Dündar o görüntülerin hikayesini de bugünkü köşe yazısında anlattı...

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Türkiye'den götürdüğü paralarla Amerika'da, dolar milyarderlerinin yaşadığı kentte keyif süren kaçak bir iş adamının, kıdem tazminatlarını ödemek yerine, ellerine karşılıksız senetler tutuşturduğu işçileri çağırıyor bizi.

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Hepsinin derdi ortak:

"KARŞILIKSIZ SENETLERİ BIRAKIP KAÇTI"

“Biz bu adamın fabrikasına yıllarımızı verdik. Ama o hakkımız olan, bir nevi hayat sigortamız sayılan kıdem tazminatlarımızı ödemek yerine bu senetleri bırakıp kaçtı. Hepsi karşılıksız. Ama kendisi ABD'deki malikanesinde lüks bir yaşam sürüyor. Durumumuzu ve çaresizliğimizi birçok gazeteciye yazdık, ama onların çoğu vaktiyle bu iş adamının içki masalarında meze olduklarından, yani gebe kaldıklarından yazamadılar. Size yalvarıyoruz. Gidin Amerika'ya, bu adamın yaşadığı yeri bulun ve çoluğumuzun çocuğumuzun haklarının takipçisi olun. Yeminle söylüyorum ki açız aç!..”