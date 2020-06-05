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Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Uzun yıllar ekranda Arena programına imza atan, suçluların ortaya çıkmasını sağlayan duayen haberci Uğur Dündar'ın kavga ettiği video sosyal medyada olay olmuştu. Dündar o günü anlattı...

Sözcü Gazetesi yazarı, usta gazeteci Uğur Dündar dün sosyal medyada çok ses getiren kavga görüntülerini bugün kü köşe yazısında anlattı.

Uğur Dündar'ın meslek hayatını anlatan 'Olağanüstü Bir Hayat' belgeselinde yer alan kavga görüntüleri dün sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Görüntülerde Uğur Dündar'ın haber için gittiği bir evde araştırdığı olayın kahramanlarından birisine kendilerine saldırması üzerine vurduğu görülüyordu.

Uğur Dündar o görüntülerin hikayesini de bugünkü köşe yazısında anlattı...

...

Türkiye'den götürdüğü paralarla Amerika'da, dolar milyarderlerinin yaşadığı kentte keyif süren kaçak bir iş adamının, kıdem tazminatlarını ödemek yerine, ellerine karşılıksız senetler tutuşturduğu işçileri çağırıyor bizi.
...
Hepsinin derdi ortak:

"KARŞILIKSIZ SENETLERİ BIRAKIP KAÇTI"

“Biz bu adamın fabrikasına yıllarımızı verdik. Ama o hakkımız olan, bir nevi hayat sigortamız sayılan kıdem tazminatlarımızı ödemek yerine bu senetleri bırakıp kaçtı. Hepsi karşılıksız. Ama kendisi ABD'deki malikanesinde lüks bir yaşam sürüyor. Durumumuzu ve çaresizliğimizi birçok gazeteciye yazdık, ama onların çoğu vaktiyle bu iş adamının içki masalarında meze olduklarından, yani gebe kaldıklarından yazamadılar. Size yalvarıyoruz. Gidin Amerika'ya, bu adamın yaşadığı yeri bulun ve çoluğumuzun çocuğumuzun haklarının takipçisi olun. Yeminle söylüyorum ki açız aç!..”

...

Çok geçmeden adresi tespit ediyoruz. Bunun üzerine kameraman kardeşim Gökhan Acun'la birlikte ABD'ye, New-York yakınlarında, dolar milyarderlerinin yaşadığı semtteki malikaneye gidip, kapıyı tıklatıyoruz.

Amacımız evrensel meslek ilkelerimizin gerektirdiği birkaç soruyu yöneltmek ve işçilere verdiğimiz sözü tutmak…

Ancak içeridekiler, kapıyı açmak yerine üzerimize çalıştırdıkları bir kişiyi gönderiyorlar.

Mali polisin, bu iş adamının Türkiye'den kaçırmak üzere bir Bulgar gemisine yüklettiği değerli eşyaları ortaya çıkardığı operasyonda, adı eşyaların alıcısı olarak geçen çalışana mikrofonu uzatıp, “Buyurun mikrofon sizin, konuşun aynen yayınlayalım” dememize karşın o, hakaretler savurmayı yeğliyor. İş adamı ve eşinin doldurduğu kişi bununla da yetinmeyip “Şimdi sizi parça parça edeceğim” diyerek kameraman Gökhan'a saldırıyor.

Sonrası, karakolda biten, tam bir gerilim filmi…

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ELİNE SAĞLIK
Uğur Dündar adamı dağıtıyor. ????
ne zamanlardı be hey gidi yıllar
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