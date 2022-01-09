Uğur Dündar kaybolan kedisi için yardım istedi: Hastalığımın bile önüne geçti

Uğur Dündar geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Evinde karantina altında bulunan Uğur Dündar, kedisinin kaybolduğunu açıkladı.

"GÖRENLERİN YARDIMINI RİCA EDİYORUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, üzüntüsünü dile getirerek kedisinin bulunması için yardım istedi. Ünlü gazeteci paylaşımında "Ailemizin sevgilisi Scottish Fold cinsi beyaz kedimiz, iki gün önce İstanbul- Kavacık'da (Dolaybağı Yolu) kayboldu. Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti. Görenlerin yardımını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.





