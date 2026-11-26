"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı Asil Gök'ten doğum gününde evlilik teklifi almıştı.

Derya Uluğ ve Asil Gök 10 yıllık birlikteliklerini 25 Kasım akşamı evlilikle taçlandırdı. İstanbul'da yapılan düğüne ünlü isimler akın etti.

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Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti de Derya Uluğ ile Asil Gök’ün düğününde boy gösterdi. Düğünde Özgü Kaya'nın iddialı seçimi de gözlerden kaçmadı.



Özgü Kaya göbeğine kadar uzanan derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle adından söz ettirdi.

Düğünün iddialı isimleri arasında yer alan Kaya geceye geldiği sırada sık sık göğüs dekoltesini kontrol etmeyi de ihmal etmedi.

