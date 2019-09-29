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Uğur Göktaş: Kalbimiz Büşra ile İspanya'da atacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Türk Taekwondo Yıldız Milli Takımı, Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında, İspanya’nın Marine D’Or kentinde düzenlenecek “Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası”na katılıyor.

Uğur Göktaş: Kalbimiz Büşra ile İspanya'da atacak

Elde ettiği başarıları dolayısıyla Milli Takıma seçilen Kavaklıdere Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Büşra Öztürk, daha önce; Bölgesel, Ulusal Şampiyonluklarının yanısıra Antalya’da yapılan Dünya Başkanlık Kupasında Uluslararası Üçüncü, Özbekistan’da yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Beşincisi olmuştu.

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Öztürk’ün Milli Takımla gittiği İspanya’dan, Avrupa derecesiyle dönmesi bekleniyor. Antrenörü Halil Özduran, çok çalıştıklarını ve Büşra’dan ümitli olduğunu söylerken, bu başarının Kavaklıdere gibi küçük bir ilçeden çok zor şartlarda çıktığını vurguladı.

Taekwondo Federasyonu Muğla İl Başkanı Uğur Göktaş ise, "Muğla Taekwondosu artık her yerde olduğunu ve başarısını açıkça göstermiştir. Büşra Muğla’nın Altın Sporcusudur. Ve kendisinin bugün değilse yarın ama mutlaka bir gün Ay Yıldızımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm Dünya’ya duyuracağına inancım sonsuzdur. Tabi bu noktada Büşra’nın diğer bir özelliği de Muğla Taekwondosu için böyle bir noktaya ulaşmış ilk ve tek rol model sporcu olmasıdır. Kendisine güveniyoruz. Muğla Taekwondosu olarak dualarımız, Milli Takımımız ve Büşra ile olacaktır. Tabi burada söylemeden geçemeyeceğim ki bu gururda Halil Hoca’nın emekleri yadsınamaz. Ben İspanya’ya giden idarecilerimizden teknik ekibimize ve sporcularımıza kadar herkese başarılar dilerken, yine kalbimiz İspanya’da atacak diyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Taekwondo Yıldız Milli Takımı İspanya Marine D’Or Kavaklıdere Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı

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