Uğur Işılak'tan tepki çeken Aşık Mahsuni Şerif yorumu

AK Parti'li eski vekil Uğur Işılak TRT Müzik’te katıldığı programda halk müziğinin unutulmaz ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif’e ait 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' adlı türküyü seslendirdi.

Işılak, yayında türkünün sözlerini değiştirmesi tepki çekti.

Işılak, türküde yer alan 'ayağıma cennet kiralansa da' bölümünü 'Ayağıma DÜNYA kiralansa da' şeklinde değiştirerek söyledi.

TÜRKÜNÜN ORJİNAL SÖZLERİ

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

İşte gidiyorum çeşm-i siyahım

Önümüze dağlar sıralansa da

Sıranlansada

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım karalansada

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım bahtım karalansa da

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Haydi dolaşalım yüce dağlarda

Dost beni bıraktı ah ile zarda

Ah ile zarda

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet kiralansa da

Ölmek istiyorum viran bağlarda

Ayağıma cennet cennet kiralansa da



