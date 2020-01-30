Uğur Işılak'tan tepki çeken Aşık Mahsuni Şerif yorumu

AK Parti'li eski vekil Uğur Işılak TRT Müzik’te katıldığı programda halk müziğinin unutulmaz ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif’e ait 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' adlı türküyü seslendirdi.
Işılak, yayında türkünün sözlerini değiştirmesi tepki çekti.
Işılak, türküde yer alan 'ayağıma cennet kiralansa da' bölümünü 'Ayağıma DÜNYA kiralansa da' şeklinde değiştirerek söyledi.
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da
Sıranlansada
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansada
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım bahtım karalansa da
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ah ile zarda
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet cennet kiralansa da
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