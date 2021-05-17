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Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

17.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız" açıklaması yaptı.

Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’a eleştirilerde bulunan futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, dün Haber Global'de yayınlanan 'Kontra' isimli futbol programının çıkışında üç kişinin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Karakullukçu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız" dedi.

Bir diğer paylaşımında "Ekip olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım" bilgisini veren Karakulluçu, "Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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