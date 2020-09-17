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Uğur Mumcu Bulvarı yeni çehresine kavuşuyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Uğur Mumcu Bulvarı, yol yapım çalışmalarının sonrasında peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Uğur Mumcu Bulvarı, yol yapım çalışmalarının sonrasında peyzaj çalışmalarıyla renkleniyor. 4 yüz metre uzunluğunda bulunan caddeye, yaklaşık 10 bin adet mevsimlik çiçek ve bitki dikimi yapılmaya başlandı.
Burhaniye’nin merkezinde bulunan ve özellikle doğalgaz ve alt yapı çalışmaları sonrası komple üst yapısı da yenilenen Uğur Mumcu Bulvarı renklenmeye başladı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince caddeye peyzaj çalışmalarının yanı sıra otomatik sulama sistemi de döşenerek bitkilerin ve ağaçların rutin sulamaları sağlanıyor.
Orta refüjde uzanan yaklaşık 400 metrelik alanda ağaçlandırmanın yanında mevsimlik çiçek ve bitki dikimi de gerçekleştiriliyor. Yapılan dikimler sonrası orta refüjde ki donatı alanlarına ponza taşlarıyla güzellik katacak çalışmalar yapan ekipler, ayrıca bitki ve çiçeklerin sulamalarını ise döşedikleri otomatik sistemle yapacak.
Orta refüjde ki peyzaj çalışmaları tamamlandığında yaklaşık 7 bin adet mevsimlik çiçek, bin adet taflan ve yüz adet gül, Uğur Mumcu Caddesi’nin çehresini değiştirerek renk katacak.

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