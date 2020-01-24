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Uğur Mumcu, Çiğli’de anıldı

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ankara’da evinin önünde aracına yerleştirilen bombayla katledilen gazeteci Uğur Mumcu, Çiğli Uğur Mumcu Mahallesindeki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliklerinin ilki Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu, Çiğli’de anıldı

Ankara’da evinin önünde aracına yerleştirilen bombayla katledilen gazeteci Uğur Mumcu, Çiğli Uğur Mumcu Mahallesindeki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliklerinin ilki Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Ali Rıza Koçer, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Çiğlili şair ve yazarlar katıldı.
Anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Çiğli Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Koçer, cumhuriyet ve demokrasiyi yaşatmanın bedeli olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet bize emanet. Cumhuriyet değerlerini unutmayacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Halkımız her zaman dimdik ayakta duracak. Demokrasimizi ve Uğur Mumcularımızı ilelebet yaşatalım. Yolu, yolumuzu aydınlatsın” diye konuştu.
Daha sonra Çiğlili yazar ve şairler “Uğurlar Olsun” şiir dinletisi gerçekleştirdi. Törenin ardından Uğur Mumcu Anıtı karanfillerle donatıldı.

Uğur Mumcu, Çiğli’de anıldı

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