YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Uğur Mumcu unutulmadı

Uğur Mumcu unutulmadı

25.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Odunpazarı Belediyesi, Ankara’da 24 Ocak 1993’te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı.28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu için bombalı saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının bulunduğu Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi, Ankara’da 24 Ocak 1993’te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmadı.
28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu için bombalı saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının bulunduğu Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu’nun katillerinin aradan geçen 28 yıla rağmen bulanamadığına dikkat çekti. Başkan Kurt, Uğur Mumcu cinayeti aydınlatılıncaya kadar Mumcu’nun aracını parkta sergilemeye devam edeceklerini söyledi.
Anma törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı anma töreninde, törene katılanlar Uğur Mumcu’nun saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının sergilendiği kaideye kırmızı karanfil bıraktı.
“Mücadelemize devem etmeliyiz”
Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Uğur Mumcu’nun katillerinin aradan geçen 28 yılda bulunamadığına dikkat çekti. “28 yıl önce katledilen Uğur Mumcu’nun katilleri bulununcaya, cinayet çözülünceye kadar ya da bu tür faili meçhul cinayetlerin olmayacağı günlere kadar ibret olsun diye koymuş olduğumuz bu anıt, hala burada durmaktadır. Demek ki faili meçhul cinayetin çözülmesi konusunda olumlu bir adım atılamamıştır. Tersine yeni faili meçhuller, yeni bilinmezler, ülkemizi bugünkü çıkmaza getirdi” diyen Başkan Kurt, hukukun üstünlüğü ihmal edildiği ve hukuk egemen kılınmadığı sürece bu tür faili meçhul cinayetlerin işlenmeye devam edeceğine dikkat çekti. Uğur Mumcu anmasını sokak kısıtlaması olduğu için 24 Ocak’ta gerçekleştiremediklerini anlatan Başkan Kurt, her koşulda ve şartta Uğur Mumcu’nun anılması gerektiğini ifade etti. Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“28 yıldır söylediğimizi bir 28 yıl daha söylemek istemiyoruz. Katiller bulunmalıdır, bu tür cinayetler engellenmeli. Türkiye, ‘tam bağımsız’ ve hukukun üstün olduğu bir ülke oluncaya kadar mücadelemize devem etmeliyiz.”
Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü eğitmenlerinden İbrahim Turhan, Uğur Mumcu için yazılan ‘Uğurlar Olsun’ adlı eseri seslendirdi. Anmaya katılanlar, Uğur Mumcu anısına barış güvercini uçurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:15
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Aslı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
250120211830260120210830nobetci
Aslı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
250120211830260120210830nobetci
Aslı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
250120211830260120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Eskişehir Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri uluslararası projelerde yer alıyor

Eskişehir Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri uluslararası projelerde yer alıyor

Seyitgazi Kaymakamlığı sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Seyitgazi Kaymakamlığı sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

İnönü ormanlarından bal damlayacak

İnönü ormanlarından bal damlayacak

Kaybettiği şiirlerin yerine yüzlercesini yazarak kitap çıkardı

Kaybettiği şiirlerin yerine yüzlercesini yazarak kitap çıkardı

Pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisi iyi bir performans sergiledi

Pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisi iyi bir performans sergiledi

OSB ile Ümit Hastanesi arasında işbirliği

OSB ile Ümit Hastanesi arasında işbirliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.