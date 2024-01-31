Uğur Mumcu’nun doğduğu evi yazılımcılar ortaya çıkardı

Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun doğduğu ev, bir grup yazılımcının çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Geçmişteki hali ve yeni haliyle görüntülenen evin Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalma halini koruyamasa da sokakta ciddi bir değişim olmadığı görüldü. 1940’lı yıllara ait ve 2024 yılında çekilen fotoğrafa göre çok fazla değişimin olmadığı ev hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Yazılımcılar Uğur Mumcu’nun doğduğu evi tespit etti. Mumcu, babasının görevi nedeniyle Kırşehir’den Ankara’ya taşındı. Mumcu’nun doğduğu ev ve sokakta anıları yaşıyor. İki farklı fotoğrafta da sokağın aynı olduğu ama evin değişime uğradığı görülüyor" dedi.

"MUMCU’NUN DOĞDUĞU EV TESCİLLENMELİ"

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ise, Mumcu’nun doğduğu Kayabaşı Mahallesi Ağalar Sokağı’ndaki evin tescillenerek koruma altına alınması çağrısında bulundu. Yanık, "Mumcu’nun doğduğu ev Kırşehir’in en eski mahallelerinden birisinde. Bu mahallede Uğur Mumcu’yu anlatan hiçbir ibare yok. Evin bulunduğu caddenin adının değiştirilmesini talep ediyoruz. Şayet imkan varsa Mumcu’nun doğduğu evin istimlak edilmesini, tarihi yapısına uygun şekilde restore edilip müzeye çevrilmesini istiyoruz" dedi.

Merhum Gazeteci Uğur Mumcu anısına vefatının ardından üzerinde kalem ve adının yazılı olduğu bir anıt yapılmıştı.

