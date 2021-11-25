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Uğur Okulları 54. yılını kutluyor

25.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Okulları 54. yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrencisiyle sürdüren Uğur Okulları, 54. yılını kutluyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 26 Kasım 1968’de ilk dersini vererek eğitim serüvenine başlayan Uğur, bugün, Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs merkezinde eğitim veriyor.

54 yıldır eğitim sektörünün önde gelen aktörlerinden olan Uğur Okulları, çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının "güvenilir limanı" oldu.

- "DNA’mızda başarı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve geçmişi olan Uğur markasının, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel’in başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Laleli’de 3 odalı bir dershane olarak eğitim hayatına başlayan Uğur markasının bugün; 4 kıtada, 9 ülkede, 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve tüm kademelerde eğitim veren okulları bulunan BAU Global eğitim ağına dönüştüğünün altını çizen Çiçek, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerimizin, dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor. Bu çatının altında öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun DNA’sında çok çalışmak ve başarmak ilkeleri var. Her zaman bir adım ötesini görebilen, uluslararası eğitim sistemini analiz ederek en iyi yöntemleri Türkiye’ye hızlıca adapte eden Sayın Enver Yücel’in lider bakış açısı kurumumuzun marka algısını her geçen gün biraz daha pekiştiriyor."

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