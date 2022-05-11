Uğur Okulları, İzmir’de 10’uncu kampüsünü açıyor

İSTANBUL (AA) - İzmir’de; Aliağa, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen, Narlıdere, Örnekköy ve Şemikler’de bulunan kampüslerinde eğitime devam eden Uğur Okulları, Tire Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekliyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 53 ilinde 113 okulda “Eğitim Değerlidir” felsefesiyle öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor.

4 kıtada 9 ülkede; 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve okul öncesinden lise kademesine kadar okulları bulunan BAU Global Ailesinin üyesi Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Uğur Okullarından mezun olan öğrencilerin İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nde çeşitli oranlarda burs imkanları bulunuyor. Okul öncesi,1 ve 2. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 50, 3 ve 4. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 45, 5 ve 6. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 40, 7 ve 8. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 35, Lise diplomasını Uğur Okullarından alan öğrenciler yüzde 25 oranında indirim hakkından yararlanarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim alabiliyor.

Uğur Okulları mezunu öğrencilerin Avrupa’nın en büyük eğitim kurumlarından BAU Global çatısı altında bulunan İngiltere, Amerika, Almanya, Gürcistan, Kıbrıs üniversitelerde de burs imkanı bulunuyor. 9. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 50, 10. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 40, 11. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 30, 12. sınıftan itibaren Uğur Okullarında öğrenim gören öğrenciler yüzde 25 indirim hakkından yararlanarak yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alabiliyor.

- Türkiye genelinde 79’u kampüs 113 okul

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, 79’u kampüs olmak üzere toplam 113 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirterek, sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

İzmir Tire’de yeni öğrencilerle buluşacak olmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde başarıyla eğitimlerini sürdüren 85 bin öğrencimiz, en değerli varlıklarımız. Hedefimiz geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri. Tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Tüm süreçlerimiz iç denetim birimimiz tarafından denetleniyor. Hem okullarımızda hem kurslarımızda belirlediğimiz 1269’den fazla iç denetim kriterimiz var. AR-GE yatırımlarımızı özenle sürdürüyoruz. ‘Öğretmene yapılan yatırım çocuklarımıza ve geleceğe yapılan yatırımdır’ inancıyla Türkiye genelinde hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak kurumumuz dışında da veli, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca tüm öğretmen ve yöneticilerimize Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu yüksek lisans yapma imkanı sunuyoruz."

Her daim bilimi, teknolojiyi, kaynakları kullanarak doğru zamanda doğru adımlar atan, geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Çiçek, “Alanında uzman isimler verilen Uğur Meta School eğitimleri ile yapay zeka ve meta dünyası, Metaverse ekonomisi ve girişimcilik, NFT, PreMetaverse ve block zincir gibi kavramlar hakkında bilgilendiriliyor. Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple Uğur Meta School programlarına da öncelikle hizmet içi eğitimlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "5 Dil 2 Beceri" odaklı eğitim yaklaşımı

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 Dil ve 2 Beceri’nin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek, “Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısı için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyanın dili İngilizce. İyi İngilizce konuşan, kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen 2 yılda dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünün fen ve teknolojide saklı olduğunu gördüklerine dikkati çeken Çiçek, "Gelecekte oluşabilecek krizlere karşı hazır bir nesil yetiştirmek adına biz de STEM eğitimlerine odaklandık. Eğitim öğretime başladığımız günden bu yana okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor." yorumunu yaptı.

- Uğurlu öğrenciler YKS ve LGS’de Türkiye şampiyonu

Bu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada başarılara imza attığını vurgulayan Çiçek “2020 YKS’de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS’de ise Ada Kaderoğlu Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz 2021 yılında ise YKS’de ilk 100’de 12, ilk 500’de 41, ilk 1000’de 58 derece, ilk 2000’de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS’de ise yüzde 1’lik dilimde 427, yüzde 2’lik dilimde 559, yüzde 3’lük dilimde 892, yüzde 4’lük dilimde 997, yüzde 5’lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı." ifadelerini kullandı.

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını ifade eden Çiçek, "Aktif şekilde kullandığımız teknoloji entegrasyonumuzu son iki yılda tüm kurumlarımızda geliştirdik. Beş yıldır okullarımızda kullandığımız Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime devam ediyor. Ayrıca canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca bu yıl Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinerek tüm kademelerde Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı'nı başlattıklarını belirten Çiçek “Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek adına, öğrencilerimizle tarım ve gıda, enerji, su ve geri dönüşüm temalarında çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar enerji temamız kapsamında, öğrencilerimizin gerçekleştirdiği elektrik tasarrufuna yönelik farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Bu miktar doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Su teması kapsamında öğrencilerimizin yaptığı eylem planları ile evlerdeki toplam su tüketiminde 1 ayda 1922,5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Bu değer yıllık 23070 metreküp olarak hesaplanıyor ve Türkiye’nin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü’nün yarısına denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Tire Kampüsü 692 öğrenci kapasiteli

Tire’ye tüm bu eğitim olanaklarına sahip yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çiçek, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 30 derslikli, 2 bin 910 metrekare kapalı, 5025 metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, kütüphane, toplantı salonu, kapalı spor salonu, basketbol, futbol ve hentbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 692 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk." ifadelerini kullandı.

