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Uğur Okulları'ndan "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu müfredatta yer almalı" önerisi

07.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek: - "Bizler donanımlı, farkındalığı yüksek ve bilinçli nesiller yetiştirdikçe toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar dünyanın gündeminden silinecektir"

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, dünyada yaşanan her sorunun çözümünün odağında eğitim ve bilimin olduğunu belirterek, "Bizler donanımlı, farkındalığı yüksek ve bilinçli nesiller yetiştirdikçe toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar dünyanın gündeminden silinecektir. Bu nedenle yaş grubu özelliklerine uygun olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu tüm kademelerde müfredata konulmalı." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, kadrolarında ve yönetimde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten kurumlar arasında öne çıkıyor. Türkiye genelinde 11 bin 218 çalışanı bulunan Uğur Okulları'nda kadroların yüzde 67'si kadınlardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, insan kaynağına, yeteneklere ve başarıya önem verdiklerini aktararak, "Kampüslerimizde 7 bin 516 kadın çalışanımız bulunuyor. Kurum olarak önceliklerimizden biri de kadın çalışanlarımıza yönetime katılma ve güçlü liderler olarak değer üretebilme konusunda destek olmak. Kadrolarımızdaki 1.420 yöneticimizin yüzde 62'si, yani 880'i kadınlardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​- Sürdürülebilir kalkınma için eşitlik ilkesi

Kadının iş gücüne katılımının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Çiçek, "Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da 5. sırada toplumsal cinsiyet eşitliği maddesi yer alıyor. Dünya çapında kalkınmayı sürekli hale getirebilmek için toplumda kadın ve erkekler için eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kurum olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı bir insan kaynakları bakış açımız var. Cinsiyetten ziyade yeteneklere odaklanıyoruz. İnsan kaynakları politikalarımız ile işe alım, terfi gibi süreçlerde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Mesleki gelişim alanlarında eşit olanaklar sağlayarak iş ve özel hayat dengesini destekleyici uygulamalar hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçek, dünyada yaşanan her sorunun çözümünün odağında eğitim ve bilim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırımların artmasıyla tüm sorunların üstesinden gelebiliriz. Çocuklarımız, geleceğimiz. Bu nedenle sorumluluğumuz çok fazla. Bizler donanımlı, farkındalığı yüksek ve bilinçli nesiller yetiştirdikçe toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlar dünyanın gündeminden silinecektir. Bu nedenle yaş grubu özelliklerine uygun olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu tüm kademelerde müfredata konulmalı. Bu hedefle müfredatımızı geliştiriyoruz ve AR-GE ekiplerimize yatırım yapıyoruz. Hizmet içi eğitimlere, veli seminerlerine ve sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz."

- "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" projesi

Sosyal sorumluluk projelerine de yatırımlar yaptıklarını aktaran Çiçek, Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve İcra Kurulu Üyesi Begüm Yücel tarafından kurulan SEY Vakfı'nın, bu yıl çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını bildirdi. Çiçek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" projesi kapsamında yapılan tüm çalışmalarda SEY Vakfı'nın yanında olduklarını belirtti.

Çiçek, "Proje kapsamında 7 bölgede bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Biz de Uğur Okulları olarak eşitlik hakkının sadece kadınların değil, herkesin savunması gereken bir konu olduğunu savunuyoruz. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri, belediyeler ve üniversitelerle iş birliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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