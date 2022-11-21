Uğur Şalvarcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Uğur Şalvarcıoğlu sağlık durumu!

Uğur Şalvarcıoğlu 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Amasya - Çorum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş kazada hayatını kaybetti. Uğur Şalvarcıoğlu , Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralandı. İşte Uğur Şalvarcıoğlu hakkında merak edilenler...

UĞUR ŞALVARCIOĞLU KİMDİR?

Uğur Şalvarcıoğlu, Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüste yer alıyordu.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

UĞUR ŞALVARCIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

