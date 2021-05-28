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Uğur Uçar, 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

28.05.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli oyuncu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Uğur Uçar, 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, 34 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Uğur Uçar ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından ilk transferimiz olan ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda yer alan Uğur Uçar ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.Uğur Uçar, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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