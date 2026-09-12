Can Uzun'dan Bundesliga'da şov! Mainz'ı fena dağıttı

Can Uzun, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt'un Mainz deplasmanında aldığı galibiyete damga vurdu. Milli futbolcu, karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırarak takımının 3 puanında önemli rol oynadı.

CAN UZUN'DAN ÇİFT GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Can Uzun, 9. dakikada attığı golle Eintracht Frankfurt'u öne geçirdi. Mainz, 45+1. dakikada Jonathan Burkardt ile skoru eşitlese de milli futbolcu 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

FRANKFURT DEPLASMANDA KAZANDI

Can Uzun'un ikinci golüyle yeniden öne geçen Eintracht Frankfurt, 89. dakikada Phillip Tietz'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Frankfurt, deplasmandan 3 puanla döndü.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla oynadığı 4 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı. Milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla sezonun erken bölümünde takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

FRANKFURT'TAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da 3 hafta sonunda 4 puana yükseldi. Mainz da 4 puanda kalırken, iki takım puan tablosunda aynı puanla yoluna devam etti.