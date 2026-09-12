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Can Uzun'dan Bundesliga'da şov! Mainz'ı fena dağıttı

Milli futbolcumuz Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla sezona fırtına gibi başladı. 19 yaşındaki oyuncu, Mainz deplasmanında 2 gol atarak takımının 3-1'lik galibiyetinde başrol oynadı.

Can Uzun'dan Bundesliga'da şov! Mainz'ı fena dağıttı
Burak Kavuncu
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Can Uzun, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt'un Mainz deplasmanında aldığı galibiyete damga vurdu. Milli futbolcu, karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırarak takımının 3 puanında önemli rol oynadı.

CAN UZUN'DAN ÇİFT GOL

Can Uzun dan Bundesliga da şov! Mainz ı fena dağıttı 1

Karşılaşmaya hızlı başlayan Can Uzun, 9. dakikada attığı golle Eintracht Frankfurt'u öne geçirdi. Mainz, 45+1. dakikada Jonathan Burkardt ile skoru eşitlese de milli futbolcu 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

FRANKFURT DEPLASMANDA KAZANDI

Can Uzun dan Bundesliga da şov! Mainz ı fena dağıttı 2

Can Uzun'un ikinci golüyle yeniden öne geçen Eintracht Frankfurt, 89. dakikada Phillip Tietz'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Frankfurt, deplasmandan 3 puanla döndü.

SEZONA DAMGA VURUYOR

Can Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla oynadığı 4 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı. Milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla sezonun erken bölümünde takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

FRANKFURT'TAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da 3 hafta sonunda 4 puana yükseldi. Mainz da 4 puanda kalırken, iki takım puan tablosunda aynı puanla yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Eintracht Frankfurt Can Uzun
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