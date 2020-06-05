Uğurcan Çakır 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye gidiyor

Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yayınladı.
Chelsea'nin şartlar oluştuğunda Uğurcan transferini tamamlayacağını söyleyen Lemi Çelik, "Uğurcan Çakır'ı Chelsea istiyor. 30 milyon Euro bedeli gözden çıkardı. Chelsea, Trabzonspor'un istediği ücreti ödeme yönünde karar verecek. Şu anda Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda en istekli takım Chelsea" dedi.
Lemi Çelik, Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de oynamayı sağlayacak kriterlere sahip olduğunu vurgularken, "Uğurcan, Chelsea'de oynayabilir. Çünkü Uğurcan Çakır, milli takım kadrosuna aktif olarak yer alıyor. Milli takımda yedek kalsa dahi, Premier Lig'de oynama kriterini karşılıyor" sözlerini kullandı.
Çekyalı kaleci Petr Cech ile 2015 yılında yollarını ayırdıktan sonra kalede istikararı oluşturamayan Chelsea'de son olarak Kepa istenen performansı sergileyememişti.
Kepa içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonunda 33 maça çıkarken 43 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapattı.
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