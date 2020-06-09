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Uğurcan Çakır'dan flaş Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır en büyük motivasyonunun şampiyonluk olduğunu ifade etti ve Beşiktaş hakkında da yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde şu anki en büyük motivasyonun şampiyonluk olduğunu ifade etti. Uğurcan, hakkında hiç bilinmeyen Beşiktaş deneme antrenmanı konusunda da itiraflarda bulundu.

"En büyük motivasyonum şampiyonluk" diyen Uğurcan, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum, kendime o hedefi belirledim ve bunun için çalışıyorum. Şampiyon olmak istiyorum! İki kupayı da almaya yakınız! Neden olmasın diyorum? Çoğu gece yatmadan öncen şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Benim en büyük motivasyonum şampiyonluk, başka da bir motivsyonum yok" şeklinde konuştu.

BİR KALECİ OYUNU NASIL TAKİP EDER?

"Benim en zorlandığım konulardan biri... Arkaya atılacak olan bir top, yetişip yetişecek miyim bilmiyorum.. Çok zor kararlar alabiliyoruz. Bu çalışmaktan daha ziyade maç tecrübesiyle olabilecek bir durum."

KALECİ BİR LİDER Mİ?

"Kaleciler tek başına ve sahadan lider! Rakip 1-0 öndeyken bile bir kurtarışınız arkadaşlarınıza moral veriyor. Kaleciler sürekli oyunun içerisinde kalmak zorunda"

MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OLMASI

"İşin en zor kısmı... Seyircisiz olmak çok zor, futbolu seyircisiz oyanamak benim modumu düşürüyor. Ben hiç sevmiyorum bu durumu, seyircisiz olmaz"

HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ŞEY?

"Hiç alakası olmayan bir maçta Beşiktaş'ın altyapı hocası beni izledi ve Beşiktaş için beni idmana çağırdı. Beşiktaş'ın idmanına gittim, kalecilik antrenmanı bilmiyorum bile. Beşiktaş idmanına gittim, kaleciler 13 yaşında ama bir şınav çekiyorlar, bir idman yapıyorlar... Ben sadece kalede top kurtarmayı biliyordum, Beşiktaş idmanına gidince de o farkı anladım; daha genç yaşta büyük kulüplerin altyapısında eğitim görebilseydim şu andan daha iyi olabilirdim. 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırdılar, antrenmana çıktım; tabii 1-2 antrenman sonra beni gönderdiler, çünkü gerçekten o dönemde yetersizdim" (SPORX)

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