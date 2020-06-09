Uğurcan Çakır'dan flaş Beşiktaş itirafı

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde şu anki en büyük motivasyonun şampiyonluk olduğunu ifade etti. Uğurcan, hakkında hiç bilinmeyen Beşiktaş deneme antrenmanı konusunda da itiraflarda bulundu.

"En büyük motivasyonum şampiyonluk" diyen Uğurcan, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum, kendime o hedefi belirledim ve bunun için çalışıyorum. Şampiyon olmak istiyorum! İki kupayı da almaya yakınız! Neden olmasın diyorum? Çoğu gece yatmadan öncen şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Benim en büyük motivasyonum şampiyonluk, başka da bir motivsyonum yok" şeklinde konuştu.

BİR KALECİ OYUNU NASIL TAKİP EDER?

"Benim en zorlandığım konulardan biri... Arkaya atılacak olan bir top, yetişip yetişecek miyim bilmiyorum.. Çok zor kararlar alabiliyoruz. Bu çalışmaktan daha ziyade maç tecrübesiyle olabilecek bir durum."

KALECİ BİR LİDER Mİ?

"Kaleciler tek başına ve sahadan lider! Rakip 1-0 öndeyken bile bir kurtarışınız arkadaşlarınıza moral veriyor. Kaleciler sürekli oyunun içerisinde kalmak zorunda"

MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OLMASI

"İşin en zor kısmı... Seyircisiz olmak çok zor, futbolu seyircisiz oyanamak benim modumu düşürüyor. Ben hiç sevmiyorum bu durumu, seyircisiz olmaz"