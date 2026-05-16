Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Trabzonspor taraftarını kızdırdı! Şarkıyla gönderme var

Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır'dan Trabzonspor taraftarına gönderme geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AYRILMASINA TEPKİ

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılmasına tepki gösteren Trabzonspor taraftarlarıyla aralarının bozuk olduğu bilinen Çakır ailesi, şampiyonluk kutlamasında beklenmedik bir göndermede bulundu.

"BEN DE SİZİ SEVMİYORUM!"

Ünlü sanatçı Sefo'nun şarkısını paylaşıp Uğurcan Çakır'ın kupa törenindeki fotoğrafını koyan Necdet Çakır, "Beni sevmeyen birileri varmış. Rahat olun ben de sizi sevmiyorum" geçtiği nakarat kısmını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Trabzonspor taraftarı Uğurcan Çakır'ı yeniden hedef aldı.