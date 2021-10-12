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Uğurcan Çakır maç sonu konuştu: Gerginliği ülkece hissettik

12.10.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, zorlu Letonya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çakır, "Gerginliği tüm ülkece hissettik. Çok mutlu olduk. Çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır maç sonu konuştu: Gerginliği ülkece hissettik

A Milli Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maçın sonrasında Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.
Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Uğurcan, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Olumsuzluklar üst üste gelmişti. 1-0'dan gelip kazanmak önemliydi. Bu kırılma noktasıydı. Çok mücadele ettik. 1-0'dan geri dönmek hiç kolay değil. Psikolojik yorgunluklardan sonra geri dönmek kolay değildi. Hala bir şansımız var. O şansı zorlamaya devam edeceğiz. Geçmişle yaşamaya gerek yok. Geleceğe bakmalıyız. Önemli olan kazanmaktı, kazandık. Şimdi liglere devam edeceğiz. 1 ay sonra 2 maç daha var. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız." dedi.

Penaltı anında gerginlik yaşadıklarını söyleyen milli kaleci, "Gerginliği tüm ülkece hissettik. Çok mutlu olduk. Çok önemliydi. Şansımızı sonuna kadar zorlamak önemliydi. Ülkemiz bize güveniyor, bizi destekliyor. Yüzlerini kara çıkarmamak istedik. İnşallah son 2 maçta şans yanımızda olur. Burada yeni bir yapılanma var. İnşallah mutlu oluruz. Burak Ağabey çok güzel bir penaltı aldı. Emindim penaltı olacağına. Görünüyordu. Hakem de VAR'a gidince o anlar geçmedi. Şansımızı son anına kadar zorladık. Soyunma odasında herkes çok mutluydu." ifadelerini kullandı.

Daha iyi olabileceklerini söyleyen Uğurcan, "Yediğimiz golde Letonyalı bir oyuncu savunma arkasına çok güzel bir pas attı. Güzel bir gol attılar. Biraz şanssızdık. 1-0'dan gelip bu kadar mücadele edip, son dakika penaltıyla galip gelmek bizi çok mutlu etti. Daha iyi oynayabilirdik. Daha çok pozisyona da girebilirdik. Son ana kadar arkadaşlarım maçı bırakmadı. Cengiz'in de güzel bir şutu vardı. Kaleci çıkardı, orada da maçı koparabilirdik." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır Türkiye Milli Futbol Takımı
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