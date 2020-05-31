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Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

ÇORUM HABERLERİ  | 31.05.2020 08:06 | Son Güncelleme

Çorum’un Uğurludağ ilçesinin Ankara’ya bağlantısını sağlayan Ambarcı yolunda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Ambarcı grup yolunda yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinin Ankara’ya bağlantısını sağlayan Ambarcı yolunda başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Ambarcı grup yolunda yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi. Kavuncu, çalışmalar hakkında İl Özel idaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’tan bilgi aldı.
Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Ambarcı yolunun yapımının hem ilçe, hem de ilçeye bağlı köyler için elzem olduğunu belirterek, yolun tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Çankırı bağlantılarının daha da kısalacağını söyledi.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, 3.6 kilometre uzunluğundaki yolun 420 bin liraya mal olacağını belirterek, bu sezon birinci kat sathi asfalt kaplamasının yapılacağını belirtti.
Yolun medeniyet olduğunu dile getiren Kavuncu, her alanda olduğu gibi ulaşımda da büyük projelere imza atıldığını ifade etti.
Kavuncu, yolun yapılmasıyla birlikte Uğurludağlıların İskilip, Bayat, Çankırı, Ankara bağlantıları en kısa yoldan gerçekleştireceğini ifade ederek, bölge halkının rahat, güvenli, verimli bir ulaşım imkanına kavuşacağını sözlerine ekledi.

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