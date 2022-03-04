MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ukrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyası

Ukrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyası

04.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek için harekete geçti. Hollywood'un ünlü çifti, Rusya'nın başlattığı savaşın kurbanları için bağış kampanyası başlattı. Ünlü çift kampanyaya 3 milyon dolara kadar bağışta bulunacaklarını duyurdu.

Ukrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyası

44 yaşındaki Ashton Kutcher, Instagram'da paylaştığı bir videoya , "Ukraynalıların cesaretine tanıklık ederken, güvenliği seçenlerin akıl almaz yüküne de tanıklık ediyoruz." dedi.

GoFundMe aracılığıyla başlatılan bağış kampanyası, mülteci ve insani yardım için kulllanılacak.”

Two and a Half Men dizisinin yıldızı Ashton Kutcher , Ukraynalı kökenli oyuncu eşi Mila Kunis'in yanında olarak manevi destek sağladı.

4ewds

"UKRAYNALI OLMAKTAN HİÇ BU KADAR GURUR DUYMADIM"

Kunis yaptığı açıklamada, "1983'te Ukrayna'nın Chernivtsi şehrinde doğdum. 1991'de Amerika'ya geldim ve kendimi her zaman bir Amerikalı olarak gördüm. Gururlu bir Amerikalı,” dediği videoda “Bu ülkenin kendim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ama bugün Ukraynalı olmaktan hiç bu kadar gurur duymadım.”

Kutcher daha sonra araya girerek "Bir Ukraynalıyla evli olmaktan hiç bu kadar gurur duymadım" dedi.

Kunis, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "yıkıcı" olarak nitelendirdi. İnsanlığa yapılan bu tür haksız saldırılara bu dünyada yer yok” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparanın altına hiçbir şey giymediTransparanın altına hiçbir şey giymedi
Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...
"37 kilodan 65 kiloya çıktım!" İşte son hali"37 kilodan 65 kiloya çıktım!" İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Mila Kunis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

İlginizi Çekebilir

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Faydası zararından çok olabilir!

Faydası zararından çok olabilir!

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.