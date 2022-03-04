Ukrayna asıllı oyuncu Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan Ukrayna için bağış kampanyası

44 yaşındaki Ashton Kutcher, Instagram'da paylaştığı bir videoya , "Ukraynalıların cesaretine tanıklık ederken, güvenliği seçenlerin akıl almaz yüküne de tanıklık ediyoruz." dedi.

GoFundMe aracılığıyla başlatılan bağış kampanyası, mülteci ve insani yardım için kulllanılacak.”

Two and a Half Men dizisinin yıldızı Ashton Kutcher , Ukraynalı kökenli oyuncu eşi Mila Kunis'in yanında olarak manevi destek sağladı.

"UKRAYNALI OLMAKTAN HİÇ BU KADAR GURUR DUYMADIM"

Kunis yaptığı açıklamada, "1983'te Ukrayna'nın Chernivtsi şehrinde doğdum. 1991'de Amerika'ya geldim ve kendimi her zaman bir Amerikalı olarak gördüm. Gururlu bir Amerikalı,” dediği videoda “Bu ülkenin kendim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ama bugün Ukraynalı olmaktan hiç bu kadar gurur duymadım.”

Kutcher daha sonra araya girerek "Bir Ukraynalıyla evli olmaktan hiç bu kadar gurur duymadım" dedi.

Kunis, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "yıkıcı" olarak nitelendirdi. İnsanlığa yapılan bu tür haksız saldırılara bu dünyada yer yok” dedi.



